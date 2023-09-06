Dassault Aviation завершила поставку ВВС Греции истребителей "Рафаль" по первому контракту

ЦАМТО, 5 сентября. На авиабазу "Танагра" ВВС Греции 1 сентября прибыл последний, 18-й истребитель "Рафаль", приобретенный в рамках подписанного в январе 2021 года с компанией Dassault Aviation контракта.

Фотографии прибытия самолета размещены на греческом ресурсе Flight.com.gr.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2021 года после получения одобрения парламента МО Греции заключило с компанией Dassault Aviation контракт на поставку греческим ВВС 18 многофункциональных истребителей "Рафаль" общей стоимостью более 2,4 млрд. евро. Стоимость 6 новых истребителей (4 одноместных и 2 двухместных) и 12 самолетов из состава французских ВКС (10 одноместных и двух двухместных) составила около 1,92 млрд. евро (2,35 млрд. долл.). Еще 400 млн. евро (454 млн. долл.) были предназначены для закупки ракет "Метеор" класса "воздух-воздух" и модернизации состоящих на вооружении ВВС Греции ракет, включая УР "Мика" класса "воздух-воздух", КР "Скальп" и противокорабельных ракет "Экзосет", для применения с борта "Рафаль".

Dassault Aviation передала первый самолет командованию ВВС Греции во Франции 21 июля 2021 года. 19 января 2022 года первые шесть самолетов "Рафаль" (четыре одноместных и два двухместных) совершили посадку на авиабазе "Танагра", выполнив перелет с предприятия Dassault Aviation на базе ВВС Франции "Истр".

В феврале 2022 года парламент Греции одобрил покупку еще шести новых истребителей "Рафаль". Их стоимость оценивается в 1,09 млрд. евро. 24 марта 2022 года МО Греции и компания Dassault Aviation подписали контракт на поставку этих самолетов.

Самолеты поставляются ВВС Греции в версии F3R, разработанной Dassault Aviation, Thales, MBDA и Safran. Она включает основные обновления программного и аппаратного обеспечения, в том числе интеграцию управляемых ракет большой дальности "Метеор" класса "воздух-воздух" и новейшей версии модульного высокоточного боеприпаса AASM (Armement Air-Sol Modulaire) класса "воздух-земля" с лазерным наведением, РЛС c активной антенной решеткой с электронным сканированием RBE2 компании Thales, автоматическую систему предотвращения столкновений Auto-GCAS (automatic ground collision avoidance system), улучшенную систему дозаправки в воздухе, контейнер целеуказания TALIOS компании Thales, систему РЭБ SPECTRA (Systeme de Protection et d'Evitement des Conduites de Tir du Rafale).