Американские чиновники разочаровались в боевой тактике Украины

Business Insider: США посоветовали Украине сменить тактику боевых действий

США все больше разочаровываются в том, как Украина ведет боевые действия, пишет BI. Чиновники призывают ВСУ пробиваться через обширные минные поля. При этом их не интересует, что в этом случае Украине придется нести большие потери человеческих ресурсов и техники.

София Анкель (Sophia Ankel)

Американские чиновники все больше разочаровываются в том, как Украина ведет боевые действия, пишет New York Times.

Официальные лица в Америке обеспокоены тем, что украинские войска не концентрируют свои силы в нужных районах.

Если Украина хочет ускорить свое контрнаступление, ей необходимо изменить тактику, полагают в США.

Пока Украина продолжает медленное контрнаступление на российские рубежи обороны, обеспокоенность некоторых американских чиновников, похоже, растет.

Полдюжины американских официальных лиц, говоривших на условиях анонимности, сообщили газете New York Times и другим изданиям, что они начинают сомневаться в некоторых военных тактических решениях Украины, например, в размещении украинских боевых подразделений на линии фронта.

Украинские командиры делят силы поровну между востоком и югом страны, в то время как им следовало бы больше консолидировать их на юге, считают чиновники из США. Они призывают Украину пробиваться через обширные российские минные поля, даже если при этом придется нести больше потери человеческих ресурсов и техники.

Мощные укрепления России иногда вынуждают украинские войска оставлять позади современные западные танки и вручную разминировать территорию, часто используя для этого небольшие отряды солдат, которым приходится ползком пробираться по земле.

"Теперь каждый считает себя экспертом, советуя, как мы должны воевать, – заявили в министерстве обороны Украины в социальных сетях в четверг. – Мягко напоминаем, что никто не разбирается в этом военном конфликте лучше, чем мы".

Как ранее сообщал Райан Пикрелл (Ryan Pickrell), корреспондент интернет-издания Insider, Киев утверждает, что он продвигается вперед, несмотря на нереалистичные ожидания Запада, отсутствие необходимого оборудования и жесткую российскую оборону. Однако эксперты опасаются, что такие нереалистичные ожидания могут привести к тому, что поддержка Украины в дальнейшем со стороны западных стран уменьшится и это поставит под угрозу контрнаступление.

Марина Мирон (Marina Miron), научный сотрудник факультета Военных исследований Королевского колледжа Лондона, сообщила газете Insider, что "политики осознают, что конфликт затянется и, скорее всего, на поддержку Украины уйдут многие годы".

"Поддержка может уменьшиться не только из-за недостаточной эффективности, но и потому, что политики не понимают военных", – считает она.

Дэвид Льюис (David Lewis), старший научный сотрудник британского аналитического центра, Королевского объединённого института оборонных исследований, в беседе с корреспондентом Insider сказал, что нынешнее разочарование среди западных чиновников "может заставить пересмотреть стратегию".

"Любое прямое вмешательство стран НАТО остается крайне маловероятным, а разговоры о бесполетных зонах или скором вступлении Украины в НАТО являются вымыслом, – считает Льюис. – Вместо этого правительства западных стран приспосабливаются к планированию длительного временного горизонта и должны будут соответствующим образом перестроить поддержку Украины".

"Растет понимание того, что скорая победа Киева, которая положила бы конец конфликту, маловероятна и что Украина и Запад вовлечены в противостояние, которое может оказаться долгим и затяжным, – добавил он. – Возможно, появится больше призывов к переговорам. Скорее всего, будут иметь место тихие, закулисные встречи, но поскольку Россия, похоже, не готова отступать, вряд ли они зайдут далеко".

Все чаще раздаются голоса, что Украине, возможно, пора начать переговоры с Россией, а не затягивать нынешнюю патовую ситуацию.

"Западные партнеры имеют все основания ожидать отдачи в результате оказания той значительной военной помощи, которая была предоставлена Украине за последние полтора года. Но это не дает никому права давить на Украину, принуждая ее к капитуляции", – заявил Максим Скрипченко, президент киевского центра "Трансатлантический диалог".

"Отсутствие прогресса на Украине в течение последних двух месяцев, напротив, должно послужить тревожным сигналом для западных лидеров. – добавил Скрипченко. – Их сегодняшняя реакция определяет геополитический ландшафт на десятилетия вперед".