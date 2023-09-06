В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34

Российский истребитель Су-34 является передовой моделью самолета, способного выполнять широкий спектр задач, который в силу своей конструкции отличается особой скрытностью. О главной особенности Су-34 «Ленте.ру» рассказал зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

«В создании такой техники огромную роль играет заложенная конструкторами концепция. Су-34 создавался еще в конце советского периода на базе ставшего легендарным Су-27. Тогда разработчики смогли очень точно определить его задачи на перспективу. В первую очередь, он должен обеспечивать превосходство в воздушном бою с любыми существующими истребителями, в том числе и широко разрекламированным Западом F-16. Во-вторых, он должен иметь возможность наносить удары на достаточно большую глубину от линии фронта», — сказал парламентарий.

Самолет обладает высокой радиолокационной скрытностью благодаря хорошо проработанным элементам корпуса и удачному применению композитных материалов и радиопоглощающих покрытий. Безусловно, он более заметен, чем самолеты-невидимки, но с учетом сверхзвуковой скорости полета, он является сложной целью для вражеских систем противовоздушной обороны (ПВО) Александр Спиридонов зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле

Депутат также отметил, что самолет имеет прочную конструкцию и усовершенствованную систему защиты. По его словам, особую защиту получила кабина экипажа, которая сделана из титанового сплава и имеет бронированное остекление.

«Кроме того, истребитель имеет передовую систему навигации и бортовую электронику, которая обеспечивает пилоту полный контроль над самолетом и повышает его маневренность и эффективность в бою. Су-34 также обладает впечатляющим арсеналом вооружения. Он может нести различное ракетно-бомбовое вооружение, что позволяет ему эффективно поражать практически любые цели как на суше, так и на море», — добавил Спиридонов.

4 сентября ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны сообщил, что многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» во время боевых действий на территории Украине. «Первый экипаж, который успешно выполнил такую задачу, был представлен к госнаградам», — отметил собеседник агентства.