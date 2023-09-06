Российские разработчики создали тренажер для обучения операторов БПЛА

НТИ: российские разработчики создали VR-тренажер для обучения операторов БПЛА

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские разработчики создали тренажер "Виарус" для обучения операторов беспилотников с помощью VR-очков: будущие пилоты смогут не только потренировать навыки управления FPV-дронами, но и укрепить вестибулярный аппарат, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

"С целью обучения пилотов БПЛА, мы разработали тренажер для наших VR-очков "Виарус", которые комплектуются джойстиком управления БПЛА. Мы используем реальные пульты, вообще это могут быть любые контроллеры, при помощи которых управляются стандартные дроны. Мы интегрируем их с нашими очками при помощи проводного подключения через порт USB Type-C, и пилот, надев VR-очки "Виарус", рулит виртуальным дроном точно также, как если бы он управлял реальным БПЛА", - рассказал лидер проекта, исполнительный директор компании "Иксарус" Михаил Синакин.

Разработчики отметили, что VR-очки практически неотличимы по ощущениям от FPV-очков, которые используются при управлении беспилотниками. "Управляя реальным дроном, оператор сталкивается с укачиванием, так как картинка дрона перемещается - он движется в пространстве. Оператор при этом находится в неподвижном положении. Это создает конфликт между его зрительным каналом и вестибулярным аппаратом, что приводит к укачиванию", - объяснил Синакин.

Тренировка вестибулярного аппарата проходит в три этапа. Сначала оператор наблюдает за дроном в зоне видимости со стороны. На втором этапе камера оператора (его точка обзора) привязывается к БПЛА, но весь полет он видит от третьего лица. В этом случае человеку нужно поворачивать голову - так он сохраняет связь между зрительным каналом и вестибулярным аппаратом.

На третьем этапе происходит переход на трансляцию, идентичную используемой в стандартных FPV-дронах. Картинка будет соответствовать тому, что показывает закрепленная на дроне камера - этот режим в первое время может приводить к укачиванию.

Мобильные устройства для тренировки не занимают много места. Время работы аккумуляторов составляет от трех до четырех часов, они могут заряжаться от портативных зарядных устройств.

"На данный момент электроника тренажера уже полностью готова. В ближайшее время разработчики планируют запустить на очках еще один тренажер по управлению дроном от другой команды-участницы акселерационной программы, особенность которого - детальная проработка сценариев использования БПЛА при выполнении боевых заданий", - добавили в НТИ.