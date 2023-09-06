Полковник назвал роль гиперзвукового оружия в ходе СВО

Российское гиперзвуковое оружие в разы эффективнее любого другого в рамках специальной военной операции на территории Украины. Так в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов оценил роль этого вида вооружений во время боевых действий.

«Мы сейчас применяем гиперзвуковые ракеты. Гиперзвуковые ракеты сейчас выпускаются у нас серийно. Это не какие-то экспериментальные ракеты, а именно идет серийное производство ракет "Кинжал". Так как их выпускаем серийно, мы их применяем намного чаще, чем это делалось раньше. За счет того, что украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) практически по ним не работают, эффективность их использования в разы выше, чем другого оружия», — сказал он.

Мы не применяем гиперзвуковые ракеты по всем целям. Ход боевых действий можно было бы переломить, нанося удары не точечные удары по военным объектам, а наносить удары по всей инфраструктуре Юрий Кнутов военный эксперт, полковник в отставке

4 сентября ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны сообщил, что многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» во время СВО. Обычно эти ракеты применяются со специально оборудованными для них перехватчиками МиГ-31К.