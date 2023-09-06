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Портативная ПТУР для ВС Индии

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Портативная ПТУР для ВС Индии
Портативная ПТУР для ВС Индии.
Источник изображения: invoen.ru

Индийская организация оборонных исследований и разработок (Defence Research and Development  Organisation, DRDO) спроектировала и разработала для ВС Индии ракету третьего поколения под названием портативная противотанковая управляемая ракета (Manportable Anti-Tank Guided Missile, MPATGM).

Противотанковая управляемая ракета (ПТУР) MPATGM весит 14,5 кг, имеет длину 1340 мм и диаметр 120 мм. По данным DRDO, командно-пусковая установка (КПУ) массой 14,25 кг включает систему обнаружения целей и блок управления. Ракета выполнена по принципу «выстрелил-забыл», оснащена средневолновой инфракрасной головкой самонаведения с прямым приводом. Выстрел производится в режиме захвата цели.

MPATGM позволяет поражать цель лобовой атакой или атакой сверху. В неё интегрирована тандемная противотанковая боевая часть (БЧ), разработанная DRDO. БЧ состоит из двух кумулятивных зарядов, инициирующихся один за другим с предопределенной задержкой в микросекунды.

ПТУР MPATGM для ВС Индии

За основной БЧ ПТУР MPATGM имеет складывающиеся крылья. В задней часть ракеты установлены четыре складных киля управления. Плоскости управления активируются через исполнительную систему и управляются сигналами, посылаемыми системой наведения.

Силовая установка расположена посередине корпуса. Ракета оснащена твердотопливным ракетным двигателем, в который также встроен импульсный двигатель, обеспечивающий плавный старт. Главный двигатель запускается после того, как ракета пролетит 9 м от пусковой трубы. MPATGM имеет максимальную дальность 2,5 км и минимальную дальность 200 м. Полную дистанцию стрельбы 2,5 км изделие преодолевает за 17 секунд.

Система прошла испытания в штативной конфигурации с расчетом из двух человек. Сообщается, что в дальнейшем она будет устанавливаться на легковые автомобили. Планов по разработке переносного варианта для стрельбы с плеча нет.

В сборке пусковой трубы (LTA), предназначенной для выбрасывания после выстрела, находится ракета, защищенная от воздействия окружающей среды. Ударно-спусковой механизм смонтирован на КПУ, которая поддерживает электронно-оптический прицел.

DRDO начала разработку ПТУР MPATGM в 2015 году, чтобы уменьшить нехватку противотанковых управляемых ракет, доступных ВС Индии. Лаборатория оборонных исследований и разработок при DRDO является узловым агентством проекта MPATGM. Секция боевой части производится Научно-исследовательским центром вооружений, а исследовательский центр «Имарат» (Imarat) работает над модулями наведения и самонаведения. Партнером программы также является частное предприятие VEM Technologies.

Первые испытательные стрельбы прошли в сентябре 2018 года, а в июле 2021 года Министерство обороны Индии объявило, что DRDO подтвердило минимальную дальность стрельбы MPATGM. Ракета, запущенная из КПУ, поразила цель, имитирующую танк.

В январе 2022 года DRDO подтвердило, что завершило испытания изделия в его окончательной конфигурации, что открыло путь для серийного производства системы вооружения. Тем не менее, DRDO все еще ждет, пока МО Индии представит заказ на производство MPATGM.

По материалам журнала Janes Defence and Intelligence Review

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
DRDO
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