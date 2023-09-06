Войти
ТАСС

Индийское космическое агентство успешно повысило орбиту космической станции Aditya-L1

380
0
0
Aditya-L1
Aditya-L1.
Источник изображения: .ytimg.com

Ожидается, что следующий такой маневр осуществят 10 сентября

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 сентября. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно повысила околоземную орбиту автоматической станции по изучению Солнца Aditya-L1, следующий такой маневр запланирован на 10 сентября. Об этом ISRO сообщила в социальной сети X (ранее Твиттер).

"Второй околоземный маневр успешно осуществлен подразделением ISTRAC в Бангалоре (сеть станций ISRO по отслеживанию и управлению космическими аппаратами - прим. ТАСС). Новая орбита составляет 282 км в перигее и 40 225 км в апогее", - говорится в сообщении. Первый подобный маневр после вывода на орбиту был осуществлен 3 сентября.

Первая индийская автоматическая станция по изучению Солнца Aditya-L1 была выведена на орбиту Земли 2 сентября. После завершения вращения по геоцентрической орбите аппарат отправится в район точки Лагранжа L1 системы Солнце - Земля, которая расположена примерно в 1,5 млн км от Земли. Весь путь займет около четырех месяцев. В конечной точке станция сможет находиться неподвижно относительно Земли и Солнца и беспрепятственно наблюдать за светилом, фиксируя солнечное излучение.

Проект Aditya-L1 является второй высокотехнологичной миссией по исследованию космоса, которую Индия организует в 2023 году. 23 августа посадочный модуль индийской миссии "Чандраян-3" сел на Южном полюсе Луны. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
ISRO
Проекты
Луна
Похожие новости
31.08.2023
Индийский луноход прислал на Землю фото посадочного модуля
25.08.2023
Индийский луноход совершил первую поездку по Луне
14.10.2019
"Золотая эра" космоса Индии
23.07.2019
Борисов сообщил о намерении Индии закупать российские ракетные двигатели
19.07.2019
Старт индийской миссии к Луне "Чандраян-2" назначили на 22 июля
28.06.2018
Индия намерена стать лидером по добыче гелия-3 на Луне
26.09.2014
Миссия выполнима
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.09 11:26
  • 54989
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.09 09:14
  • 2
Китай добился прорыва в производстве современных чипов
  • 06.09 08:39
  • 2
Премьер Армении упрекнул российских миротворцев в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности населения Карабаха
  • 06.09 05:27
  • 22
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 05.09 18:06
  • 6
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 05.09 15:26
  • 1
Американский Zumwalt начнет получать гиперзвуковое оружие
  • 05.09 14:05
  • 19
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 05.09 11:40
  • 0
«Беглые» и белорусская оппозиция: какие мечты для Беларуси у каждой из них?
  • 05.09 09:12
  • 1
Новый министр обороны Украины имеет опасные качества
  • 05.09 08:52
  • 2
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 05.09 06:59
  • 2632
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.09 12:12
  • 1
Российский полковник назвал плюсы и минусы сделанных из картона дронов ВСУ
  • 03.09 10:15
  • 3
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 03.09 01:26
  • 7
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 02.09 14:20
  • 52
Названа особенность новой лунной миссии России