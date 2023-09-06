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РИА Новости

На Чукотке собрали первые сто дронов для отправки в зону СВО

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Операторы БпЛА ЦВО проходят обучение в применении "агитационных дронов" в зоне проведения СВО
Операторы БпЛА ЦВО проходят обучение в применении "агитационных дронов" в зоне проведения СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Кузнецов: на Чукотке собрали первые сто дронов для отправки в зону спецоперации

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Первые 100 дронов для отправки в зону специальной военной операции собрали на базе Чукотского многопрофильного колледжа, сообщил в своем telegram-канале врио губернатора Чукотки Владислав Кузнецов.

"В Анадыре собрали первую сотню дронов для наших бойцов. Дроны собирают в Чукотском многопрофильном колледже с начала лета. Это лицензированная российская разработка. В комплект входит сам беспилотный летательный аппарат, пульт управления и FPV шлем с трансляцией видео в режиме реального времени. Управление полностью ручное - так сложнее отследить оператора и перехватить дрон. Готовый квадрокоптер развивает скорость до 200 км/ч", - написал Кузнецов.

По его словам, сборка и настройка одного дрона занимает от 3 до 4 часов. Этим занимаются студенты колледжа, преподаватели и добровольные помощники. Кузнецов добавил, что все дроны тестируют в тундре с нагрузкой и калибруют перед отправкой в зону СВО.

В начале июля власти передали военнослужащим опытный образец для боевого тестирования.

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