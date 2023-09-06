The Hill: США должны пересмотреть стратегию "до последнего украинца"

Запад призывает Украину продолжать сражаться против России и не думает об ужасающей статистике потерь, пишет The Hill. США уже заплатили высокую цену за войну против "злого" режима в Ираке, но и это не заставило их усомниться в правильности выбранной стратегии, отмечает автор статьи.

По оценкам правительства Соединенных Штатов, стороны нынешнего конфликта на Украине потеряли в общей сложности около 500 тысяч человек убитыми и ранеными. Реальная статистика, несомненно, значительно выше. К сожалению, здесь не учитываются тысячи убитых мирных граждан и миллионы беженцев. Все это наводит на мысль, что те, кто побуждает Украину продолжать военные действия, не остановятся и не призовут переосмыслить стратегию «до последнего украинца».

Большинство левых раньше вроде как выступали против таких ужасных конфликтов, а потом передумали. К примеру, в марте 2003 года многие из них критиковали Джорджа Буша-младшего за вторжение США в Ирак с целью свержения «злого» Саддама Хусейна. Они называли это решение ошибочным, холодным и эгоистичным расчетом, в котором людьми, как пешками, жертвуют по собственному желанию.

Эти связанные с Бушем гражданские лица, ученые мужи и «эксперты» ничем не рисковали, поскольку не служили в армии и не должны были участвовать в предстоящих боях — равно как и их дети. Многие из настаивавших на интервенции сидели в роскошных офисах за тысячи километров от грядущего ужаса и купались в деньгах. И хотя их полная привилегий и роскоши жизнь продолжалась как ни в чем не бывало, история помнит, какой ценой обошлась война с Ираком Соединенным Штатам: 4 500 убитых американских солдат, 32 000 раненых, гражданские потери составили 100-400 тысяч мирных жителей (в зависимости от результатов исследований), а Ближний Восток по сей день дестабилизирован.

Можно ли было предотвратить войну США с Ираком? Конечно. Можно ли было спасти большинство этих жизней? Да. Можно ли было предотвратить конфликт на Украине или хотя бы договориться о прекращении огня в первые несколько месяцев? Некоторые считают, что да. К сожалению, многие — причем как левые, так и правые (воинственно настроенные неоконсерваторы) — успешно клеят ярлыки «марионеток Кремля» на тех, кто ставит под сомнение американскую политику в отношении ситуации на Украине, предупреждает о рисках третьей мировой и напоминает о сотнях тысяч загубленных невинных жизней.

Пересмотрят ли стратегию борьбы «до последнего украинца» теперь, с учетом недавних данных о потерях? Нынешний конфликт — не настольная игра и не теоретическое занятие, а беспардонное уничтожение человеческих надежд, мечтаний и будущего. Толкающие страну к вооруженным конфликтам чуть ли не все поголовно принадлежат к привилегированному классу. Те же, кто в них погибает — к низшему: они идут на фронт либо по призыву, либо по контракту в поисках лучшей жизни для себя и своих семей.

Будь то украинец, русский, американец, китаец, канадец, француз, англичанин, израильтянин или палестинец, некий молодой человек умрет или потеряет конечности, потому что кто-то из привилегированного класса настрочил официальный документ, обозначил свою позицию, захотел поучаствовать в «создании государственности», уладить какой-то конфликт или принести пользу ВПК. С первых дней одним из ведущих голосов, последовательно призывающих к миру на Украине путем переговоров, остается кандидат в президенты от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший. В контексте последних статистических данных о потерях, он опубликовал в соцсети X (бывший Твиттер) следующий пост: «Полмиллиона убитых и раненых солдат на Украине. Стоил ли этот опосредованный конфликт с целью „ослабить Путина“ их крови и нашего госбюджета?» Еще в мае Кеннеди по праву назвал сложившуюся ситуацию «самым жестоким конфликтом со времен Второй мировой войны».

Со стороны республиканцев здравый смысл проявляет 38-летний предприниматель Вивек Рамасвами, чье мнение следует сегодня рассматривать отдельно от партийного. Свой подход к конфликту на Украине Рамасвами изложил в колонке для American Conservative, написав, в частности: «Чем дольше продолжается конфликт на Украине, становится все яснее, что есть только один победитель: Китай <...> Хорошая сделка требует, чтобы все стороны получили от нее какую-то выгоду. С этой целью я приму российский контроль над взятыми российской армией территориями и пообещаю заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного союза с Китаем. Я отменю санкции и верну Россию на мировой рынок. Таким образом, я буду превозносить Россию как стратегическую сдержку планов Китая в Восточной Азии».

Бывший спичрайтер Джорджа Буша-младшего и обозреватель Washington Post Марк Тиссен (Marc Thiessen) сравнил статью Рамасвами с «рефератом студента-первокурсника», а его позицию по Украине назвал «совершенно несостоятельной». Тиссен имеет полное право на собственное мнение, но очевидно, что миллионы американцев не только начинают всерьез сомневаться в целесообразности подстрекательства к очередной бесконечной войне, но и испытывают отвращение к убийству сотен тысяч людей, которые всего несколько месяцев назад планировали жить, строить карьеру, воспитывать детей и нянчиться с внуками.

Быть может, наслаждающиеся роскошной жизнью и привилегиями сторонники продолжения российско-украинского конфликта скажут нам, будет ли миллиона убитых и раненых достаточно для того, чтобы приступить к выработке новой стратегии?

Автор: Дуглас Маккиннон (Douglas MacKinnon) — консультант по вопросам политики коммуникаций, работал специальным помощником в Пентагоне при президенте Буше.