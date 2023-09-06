"Не справились". Больше половины стран НАТО провалили военную цель альянса

Nihon Keizai: страны НАТО столкнулись с трудностями при повышении военных затрат

Лишь малая часть стран довела военные расходы до целевого уровня в 2% ВВП, пишет Nihon Keizai. Причиной тому плачевная финансовая ситуация в большинстве государств-членов, указывает автор. На фоне роста стоимости жизни увеличение оборонного бюджета чревато резкой реакцией со стороны населения.

Финансовые трудности из-за пандемии и инфляции.

Многие страны Организации Североатлантического договора не смогли выполнить задачу по наращиванию расходов на оборону до не менее чем 2% от ВВП. По оценкам альянса, в 2023 году только около трети государств (11 стран) превзойдут уровень в 2%. Члены НАТО идут по пути увеличения военных бюджетов, однако барьеры, препятствующие гибкому расширению затрат, высоки.

Расходы на поддержание своей коммуникационной сети и содержание авиационного комплекса раннего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS) НАТО покрывает из общего бюджета, который формируется за счет процентных отчислений со стороны участников. Кроме того, каждое государство ставит перед собой цель повысить затраты на оборону до не менее чем 2% от ВВП.

На июльском саммите альянса был согласован новый потолок — не менее 2%, хотя ранее верхний предел составлял ровно это число. Руководство призвало участников НАТО объединить усилия в укреплении обороноспособности и возможностей сдерживания, например, путем увеличения национальных расходов и закупки соответствующего оборудования.

Согласно оценкам, недавно опубликованным НАТО, 11 членов организации из 31 в 2023 году потратят на оборону более 2% от ВВП. В годовом отчете, обнародованном в марте, указано, что по состоянию на 2022 год этого показателя достигли семь стран. В 2023 году более 2% будут выделять США, Великобритания, Польша, Греция, Эстония, Литва, Финляндия и Румыния, Венгрия, Латвия и Словакия.

Кроме Соединенных Штатов и Великобритании, заметно выросли затраты в странах, близких к России, то есть скандинавских и прибалтийских государствах. Это говорит о том, что они ощущают исходящую от Москвы угрозу в связи с ее спецоперацией на Украине, поэтому спешат усилить собственную обороноспособность. Швеция, которая намерена вступить в Североатлантический альянс к концу года, также рассматривает возможность наращивания расходов до 2% от ВВП и выше.

В свою очередь, во Франции, Германии и Турции этот показатель ниже 2%, он составляет 1,9%, 1,57% и 1,31% соответственно. Российская спецоперация на Украине началась в период восстановления мировых экономик после пандемии нового коронавируса. Люди страдают из-за резкого удорожания энергоносителей и продуктов питания, что затрудняет гибкое увеличение военных затрат с учетом общественного мнения.

Берлин намерен достичь целевого показателя в 2% от ВВП в 2024 году. В его первой Стратегии национальной безопасности, разработанной в июне, четко прописано, что за несколько лет военный бюджет страны вырастет до 2% от ВВП в среднем. Канцлер Шольц также пообещал сделать это в своем парламентском выступлении.

С конца 1990-х годов немецкие расходы на оборону не превышали 1% от ВВП, но конфликт на Украине привел к историческому изменению политики Германии.

В НАТО большинство считают, что умножение затрат необходимо для решения новых задач. Официальный представитель альянса подчеркивает, что рост оборонного финансирования важен для создания структур в новых областях безопасности, таких как кибернетика, космос и дезинформация. Россия и Китай активно инвестируют в эти сферы, и есть опасения, что НАТО от них отстает.

Более того, существует обеспокоенность, что недовольство США, которые выделяют на оборону значительные средства, усилится, если расходы отдельных стран — членов НАТО не будут увеличиваться. Так, бывший американский президент Дональд Трамп однажды призвал повысить целевой показатель до 4% от ВВП, поскольку он не одобрял низкую нагрузку, которая приходилась на европейские державы.

Вместе с тем цифра в 2% от ВВП не совсем соответствует реальным потребностям безопасности. В среднем военные затраты государств-членов в период с 1991 по 2003 год составляли 2,05%. В альянсе бытует мнение, что столь высокий показатель не связан с уровнем взносов напрямую.

Финансовая ситуация в странах, входящих в организацию, ухудшилась в результате ликвидации последствий пандемии и в связи с другими событиями. Повышение налогов или сокращение других статей бюджета может вызвать резкую реакцию со стороны населения, поэтому существенно увеличить одни только военные расходы будет не так просто.

Япония, которой приходится готовиться к непредвиденным ситуациям на Тайване, не может обойти стороной вопрос о том, как гарантировать финансовые ресурсы при наращивании оборонного бюджета. Общей задачей для всех стран является обеспечение такого уровня затрат, который соответствовал бы условиям международной безопасности. При этом необходимо тщательно разъяснять ситуацию населению и добиваться его понимания.

Автор: Такаси Цудзи (Takashi Tsuji)