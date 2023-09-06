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ТАСС

"Кронштадт" разработает программное обеспечение для роевого применения БПЛА

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Комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета с возможностью выполнения разведывательно-ударных задач "Орион" компании "Кронштадт"
Комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета с возможностью выполнения разведывательно-ударных задач "Орион" компании "Кронштадт".
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

В организации уточнили, что разработку планируется завершить до 2026 года

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. АО "Кронштадт" заключило контракт с российским производителем беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на создание программного обеспечения (ПО) для роевого применения дронов, разработку планируется завершить до 2026 года. Об этом ТАСС сообщили в организации.

"Петербургское подразделение компании "Кронштадт" заключило контракт с одним из крупных российских производителей БПЛА на разработку ПО для роевого применения беспилотных летательных аппаратов. Разработку планируется завершить до 2026 года", - заявили в АО "Кронштадт".

В функции разрабатываемого ПО будут входить подготовка полетных заданий, контроль полета, управление целевыми нагрузками, перепланирование маршрута полета, контроль результатов работы БПЛА. "Программное обеспечение должно обеспечить эффективное управление группой изделий из наземного пункта одним оператором за счет применения технологий дополненной реальности и искусственного интеллекта", - отметили в организации.

Представитель "Кронштадта" подчеркнул, что в будущем ПО можно будет адаптировать под различные модели беспилотников. "Оператор будет выдавать общую задачу ведущему БПЛА группы, а тот, благодаря проработанному нами алгоритму, по ситуации делить задачу на задания и перераспределять их между собой и остальными. Несмотря на то, что ПО разрабатывается под конкретный продукт, в будущем его можно будет адаптировать под другие модели беспилотников", - пояснил он.

АО "Кронштадт" - предприятие полного производственного цикла по созданию беспилотных авиационных комплексов. Компания является разработчиком и производителем ударного беспилотника "Орион", также известного как "Иноходец". 

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