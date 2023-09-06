GT: США продолжат накачивать оружием Украину, невзирая на растущие риски

США наращивают военную помощь Украине, подготавливая к отправке новые вооружения, сообщает GT. Их решения не переломят ход конфликта. По мнению экспертов, они направлены исключительно на погоню за прибылью, и никакие сопутствующие риски для Вашингтона не помеха.

Министерство обороны США закупает усовершенствованные ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, чтобы отправить их Украине и поддержать ее в борьбе против России. Кроме того, Соединенные Штаты впервые поставят союзнице бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран, сообщает журнал Air & Space Forces. С начала вооруженного конфликта в феврале 2022 года Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на общую сумму более 43 миллиардов долларов.

Соединенные Штаты продолжают накачивать Украину вооружениями и техникой, чтобы затянуть боевые действия и максимизировать собственные политические и экономические интересы. У этих американских решений нет никакого предела, а потому США все еще подливают масла в огонь конфликта, полностью игнорируя гуманитарный кризис и усугубляющиеся риски подъема терроризма, считают аналитики.

"США отправят Украине авиационные ракеты AMRAAM с дальностью 160-180 километров", — заявил представитель ВВС страны Юрий Игнат, добавив, что снарядов "более чем достаточно, чтобы поразить российские самолеты, не входя в зону поражения ПВО противника".

По данным агентства Reuters, бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран, о которых идет столько споров, могут уничтожить российские танки. Они станут частью нового пакета военной помощи Киеву, который будет обнародован на этой неделе. Снаряды можно выпускать из американских танков Abrams, которые, как ожидается, прибудут на Украину в ближайшем месяце.

Использование боеприпасов с обедненным ураном провоцирует ожесточенные дискуссии, причем те, кто выступает против их применения — например, такие организации, как Международная коалиция по запрету уранового оружия, — заявляют, что проглатывание или вдыхания пыли от обедненного урана чревато опасностями для здоровья — вплоть до рака и врожденных аномалий у младенцев.

США и их союзники по НАТО оказывают военную поддержку Украине, чтобы побудить последнюю продолжать вооруженную конфронтацию, а не стремиться к переговорам. Все это уже усугубило риски региональной безопасности и привело к значительному расширению масштабов конфликта, подчеркнул Чжан Хун (Zhang Hong), младший научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук.

Эксперт отмечает, что с точки зрения геополитики Соединенные Штаты могут также продолжить обострять противостояние между Россией и Европой, постоянно преувеличивая угрозу конфликта и тем самым вынуждая ЕС сближаться с Вашингтоном и усиливать свою зависимость от него. Все это закрепляет и повышает гегемонистский статус США. Что касается экономики, чем дольше длятся боевые действия, тем они прибыльнее для американских торговцев оружием.

Тем временем ЕС приходится согласовывать свою внешнюю политику с Белым домом, потому что безопасность Старого континента на высшем уровне зависит от возглавляемой США НАТО. В этом смысле затягивание украинского кризиса способствует укреплению связей Америки с Европой по ряду политик, отметил младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн (Cui Heng).

Многочисленные статьи в средствах массовой информации показывают, что Украина, к сожалению, стала золотой жилой для американского ВПК, и большинство военных гигантов США наблюдают рост доходов и/или увеличение их рыночной стоимости на фоне текущего вооруженного конфликта.

Кроме того, эксперты подчеркнули, что по мере наращивания военных поставок Вашингтона Киеву применение спорных вооружений и побочные эффекты от передачи техники рискуют обострить гуманитарный кризис в регионе.

Оборудование, отправляемое Соединенными Штатами, вряд ли сможет практически переломить ход конфликта, однако его наличие означает, что ВСУ будут получать все более широкий спектр ударных возможностей, что, несомненно, представляет из себя плохую новость для гражданского населения, пострадавшего от боевых действий, сказал Чжан Хун.

Конфликт на Украине позволил западным союзникам испытать свое оружие в непосредственном бою с российским, заявил изданию Financial Times бывший министр обороны Украины Алексей Резников. "Для военной промышленности мира лучшего полигона и не придумать", — сказал он в июле.

Из-за большого разрыва между интересами сторон украинского конфликта добиться существенного прогресса в мирных переговорах в настоящее время практически невозможно. Эксперты отмечают, что если Запад во главе с США признает результаты переговоров с Россией, то это станет завуалированным признанием права вето Москвы на архитектуру европейской безопасности, что для Соединенных Штатов и ЕС совершенно неприемлемо.

Автор: Вань Хэнъи (Wan Hengyi)