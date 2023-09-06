Разрушенная Украина подставила саму себя, начав конфликт с Россией

dikGAZETE: на Украине есть два проигравших. Первый – сам Киев, а второй – Европа

В Турции всем известно: Украина и ЕС являются главными проигравшими в их борьбе против России, пишет dikGAZETE. По мнению автора статьи, "меняющемуся миру нужна новая Ялтинская конференция" с участием новых важных игроков международной арены, одним из которых может стать Анкара.

Министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан (Hakan Fidan), в прошлом советник и председатель Национальной разведывательной организации Турции, посетил Москву 31 августа 2023 года. Он встретился с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым с участием делегаций обеих стран.

По итогам переговоров в средствах массовой информации нашло отражение не так много сведений. Тем не менее эту встречу необходимо оценивать с широкой точки зрения. Первый из важных в этой связи вопросов будет связан с тем, каким путем Хакан Фидан хочет следовать после прихода на пост министра иностранных дел.

Хакан Фидан – фигура военного происхождения. Став главой Национальной разведывательной организации, он вошел в историю Турецкой Республики как ее самый молодой руководитель. Хакан Фидан выделяется своим богатым опытом, поскольку много лет работал в государственных учреждениях.

Хакан Фидан также будет продолжателем концепции "национальной внешней политики", разработанной Турецкой Республикой после попытки государственного переворота Террористической организации фетхуллахистов в 2016 году. В течение последних пяти лет предпринимались значительные усилия в направлении нормализации провалившейся турецкой внешней политики.

Разумеется, развитие отношений с Россией также станет важным ключом к исправлению этого провала. Однако все понимают, что развитие партнерства с Москвой – это не только двусторонние отношения.

Также ходят разговоры о необходимости начала процесса нормализации отношений с Сирией. Однако не следует забывать, что Хакан Фидан не является сторонником идей Башара Асада и его правительства.

Вторая критически важная тема встречи Фидана с Лавровым – это, конечно же, Украина.

В Турции понимают, что с геополитической точки зрения на Украине – два крупных проигравших: первый – сам Киев, а второй – Европа и, следовательно, Германия.

Все видят, что Украина – разделенная и разрушенная страна. Даже Турция фокусируется на вопросе "что можно получить от Украины" до завершения этого процесса и даже в дальнейшем.

Европейцы вслед за периодом процветания после холодной войны переживают очень трудные времена.

Европейская экономика получила сильный удар. Возросла политическая нестабильность. Во многих странах правительства сменились одно за другим. Турция осознает это и хочет позиционировать себя соответствующим образом.

Тем временем США воскресили НАТО, которая, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, еще недавно "перенесла смерть мозга".

Отныне осуществилась одна из главных целей англосаксов за 200 лет: предотвратить прямую интеграцию европейской промышленности с российскими природными ресурсами. Таким образом, Германия, локомотив Европы, вступила в период экономической рецессии и промышленного спада. Турция, как и весь мир, это тоже видит.

В наши дни, когда начинается Век Азии и конфликты неизбежно перемещаются в Тихий океан, Турция ждет возможности сделать правильные шаги. Тот факт, что на этом поле существует множество различных уравнений, повышает внимание к ситуации еще больше.

После 24 февраля 2022 года безопасность Черного моря стала критически важна для Турции.

Анкаре не нужны проблемы в Черном море, в то время как она борется с проблемами в Средиземноморье.

За прошедшее время Турция начала достаточно масштабно интегрировать свою экономику с Россией.

Москва направляет свои финансовые ресурсы в турецкие проекты и предлагает превратить республику в газовый хаб.

Все это приведет к большим изменениям.

Турецко-российские экономико-политические отношения имеют большой потенциал роста. А турецко-российскому геополитическому сотрудничеству совсем не рады на Западе.

Это знают все!

Анкара в своем нынешнем геополитическом положении пытается проводить политику нейтралитета.

Еще один острый вопрос здесь – Крым...

Тема Крыма начала обсуждаться между двумя странами за официальным столом переговоров еще во времена предыдущего министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу (Mevlüt Çavuşoğlu).

Турция за прошедшие девять лет не изменила своей официальной позиции по Крыму. Однако не будем забывать, что в Анкаре осознают нынешний статус полуострова.

На недавней встрече делегаций в Москве крымский вопрос, судя по всему, также обсуждался, причем в контексте более жирных политических линий.

Дипломатические миссии Турции и России, похоже, будут действовать еще активнее.

В 2014 году в Крыму начались глобальные политические перемены.

Сегодня с процессом, продолжающимся на Украине, завершится первый этап этих перемен.

В следующем году, спустя десять лет после воссоединения Крыма с Россией, в мире станут проясняться линии новой политики.

Меняющемуся миру необходима новая Ялтинская конференция.

Конференция, в которой в 1945 году приняла участие "большая тройка" в лице Черчилля, Рузвельта и Сталина в Ливадийском дворце в городе Ялта в Крыму, должна вновь состояться при участии новых великих держав.

Турция осознает это и разрабатывает политику в этом контексте посредством "мозговых центров", институтов стратегических исследований, экспертов.

Турция непременно сформирует и реализует свою роль в этом процессе.

Автор: Унвер Сель (Ünver Sel)