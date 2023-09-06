F-16 станут дорогостоящей мишенью для российских ракет

Al Mayadeen: F-16 помогут Украине затянуть конфликт, но не выиграть его

Никакого магического эффекта истребители F-16 не возымеют на Украине, пишет Al Mayadeen. Недостаточно обучить пилотов управлять самолетами – нужна тактика и надлежащее обслуживание техники. Так что F-16 просто станут дорогостоящими мишенями для российских ракет, отмечает автор статьи.

Такое качественное изменение характера западной поддержки Украины вызвало много вопросов у аналитиков. В какой степени западные истребители могут стать "палочкой-выручалочкой" для Киева?

Дания и Нидерланды объявили об отправке истребителей американского производства F-16 Киеву после того, как Вашингтон дал на это свое согласие. Этот вопрос в последние месяцы стал предметом многочисленных дискуссий среди западного альянса и был одним из требований, озвученных Зеленским в ранний период конфликта на Украине.

В настоящее время несколько десятков украинских экипажей проходят обучение в области технического обслуживания воздушных судов и управления ими, в частности американскими истребителями F-16. Обучение проходит в Румынии, Германии и других европейских странах. Представитель Пентагона Патрик Райдер объявил, что в сентябре в Соединенных Штатах также начнется более широкое обучение украинских летчиков и продлится в течение нескольких месяцев.

Это заявление о качественном изменении характера западной поддержки, оказываемой Украине, вызвало много вопросов у аналитиков с обеих сторон. В какой степени западные истребители могут стать "палочкой-выручалочкой" для Киева? Как эти поставки оружия Украине повлияют на ситуацию на пылающем поле боя и на ход конфликта в целом?

Запад исключает "магический эффект" истребителей F-16

Западные СМИ интенсивно комментировали поставки истребителей F-16 со стороны стран НАТО Украине. Крайне политизированные издания отмечали "нарушающую баланс" военную помощь. Многие другие газеты и журналы ставили под сомнение степень, в которой десятки истребителей могут компенсировать значительный военный дисбаланс на поле боя: превосходство в воздухе по-прежнему остается за Россией, поскольку большая часть техники украинских военно-воздушных сил была уничтожена в течение первых месяцев конфликта.

NBC News сообщил, что "заявление об одобрении нового пакета помощи является победой Киева" в его многомесячных требованиях о поставках самолетов и обучении украинских пилотов для поддержки наземного контрнаступления. Однако командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил журналистам в Вашингтоне, что F-16 изменят правила игры для Украины.

Хекер добавил, что, по его мнению, "на подготовку эскадрилий F-16 к бою может потребоваться четыре или пять лет".

В свою очередь, кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший отметил: "Поставка истребителей F-16 Киеву представляет угрозу как для Украины, так и для человечества. Вместо этого было бы разумнее начать мирные переговоры по урегулированию украинского кризиса".

Кеннеди подчеркнул, что произошедшее было "отличным решением для оборонной промышленности, но катастрофой для Украины и человечества".

"Почему бы нам не договориться? Эти поставки не остановят развал вооруженных сил Украины", – сказал он.

Демократ добавил: "Эти самолеты требуют большой подготовки и надлежащего технического обслуживания. Это вам не кино!"

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли в заявлении после того, как Вашингтон согласился предоставить истребители F-16 Киеву, подчеркнул: «Самолеты F-16 не станут „волшебным оружием“ для Украины». На онлайн-встрече контактной группы по обороне Украины он сообщил, что у русских «есть тысяча истребителей четвертого поколения».

"Поэтому, если вы собираетесь соревноваться с Россией в воздухе, вам понадобится значительное количество истребителей четвертого и пятого поколения. Истребители Ф-16 не станут волшебным оружием для Украины. Если вы посмотрите на кривую затрат и проведете свой анализ, то самое разумное, что вы можете сделать, это именно то, что сделали мы, а именно предоставить значительное количество комплексных систем противовоздушной обороны для прикрытия поля боя и предотвращения доступа из воздушного пространства России", – добавил он.

Представитель Пентагона Патрик Райдер также подтвердил в четверг, что Украина в настоящее время не располагает инфраструктурой, необходимой для эксплуатации истребителей F-16.

Вопросы о количестве и характере вооружения, которым будет оснащен самолет

Конечно, самолеты, о которых идет речь, от 40 до 60 из них – это голландские и датские истребители F-16AM/BM, которые были приобретены в восьмидесятых годах и модернизированы в девяностых. Это самолеты, которые уже отлетали много часов на больших расстояниях и оснащены старыми радарами, но их программное обеспечение было обновлено для использования некоторых из современных видов оружия, применяемых НАТО.

Основное вооружение НАТО включает ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120 и ракеты класса "воздух-земля" JASSM большой дальности, которые не обнаруживаются радарами.

Но даже с приобретением современных истребителей и вооружения Украина сталкивается с большими проблемами, наиболее важной из которых является возможность эксплуатировать их, а также защищать и обслуживать на аэродромах. Каждый из этих вопросов сопряжен со значительными трудностями.

Согласно исследованию конгресса, проведенному в марте 2023 года, существует множество необходимых условий для успешной эксплуатации самолетов F-16. В первую очередь необходимо приобрести достаточное количество запасных частей, обеспечить поддержку и техническое обслуживание, а также обучение экипажа и доступ к непрерывным поставкам оружия.

Это означает, что ситуация сложнее, чем просто обучение украинских летчиков и поставка партии самолетов. Если Киев не справится с какой-либо из этих задач, прока от истребителей не будет. Они просто станут стационарными и дорогостоящими мишенями для российских ракет "Искандер" и "Калибр". И все это до того, как в дело вступят российские истребители и их передовые средства противовоздушной обороны.

Разница в опыте и технологиях в пользу российских ВКС

Согласно отчету Корпорации военных исследований RAND, если предположить, что соответствующие операции по снабжению, техническому обслуживанию и поддержке могут быть налажены, то украинским пилотам придется перенять менталитет летчиков НАТО, имеющих почти нулевой опыт участия в боевых действиях на истребителях F-16.

Хотя последний является легким многоцелевым истребителем, способным эффективно выполнять многие задачи,он не лучший самолет во многих отношениях. В первую очередь из-за сложности взлета с плохо оборудованных взлетно-посадочных полос: самолет может взорваться, как только на ВПП окажется небольшой обломок, как это произошло ранее.

Кроме того, крупные российские истребители пятого поколения, такие как МиГ-31 и Су-35, превосходят F-16, поскольку дальность действия их мощных и современных радаров намного больше. У русских также есть ракеты Р-37, имеющих гораздо большую дальность действия, чем ракеты AIM-120 AMRAAM.

Таким образом, российские самолеты могут обнаружить F-16 и сбить их до того, как украинские летчики их увидят. Именно об этом не раз говорили американские офицеры в ответ на вопрос об отправке самолетов на Украину, ведь это уже происходит с украинскими истребителями Су-27 и МиГ-29.

Если истребители F-16 будут придерживаться нынешней тактики украинских ВВС, им придется работать с теми же ограничениями. Это будет означать, что недорогое оружие класса "воздух-земля" малого радиуса действия будет исключено из уравнения в пользу дорогостоящего оружия большой дальности.

Но реальное преимущество этих самолетов заключается в том, что они могут быть использованы для противодействия российским ракетам класса "воздух-воздух". Они также могут быть применены против некоторых российских крылатых ракет и тяжелых бомбардировщиков, а также поддерживать неэффективную украинскую противовоздушную оборону.

Первые истребители будут поставлены не раньше весны

Маловероятно, что Украине удастся развернуть первые истребители F-16 до следующего года. Это, безусловно, не окажет влияния на проводимое в настоящее время контрнаступление. Помимо того, что поставка истребителей займет время, ключевой вопрос заключается в том, что украинцам необходимо принять особую тактику использования ВВС, чтобы повысить вероятность успеха любой воздушной операции против российских целей.

Истребители F-16 не будут эффективны в использовании, если они не применяются в составе специальных боевых формирований – эскадрилий. Например, если задача состоит в нейтрализации объекта противника, то могут потребоваться три или четыре эскадрильи, в каждую из которых входят четыре самолета. Одной из них поручено вести борьбу с воздушными целями, такими как ракеты ПВО и истребители. Другая имеет дело с батареями ПВО на земле. Третья эскадрилья, несущая бомбы, будет нацелена на объекты, а четвертая эскадрилья может понадобиться для страховки, поддержки и борьбы с радарами.

Хотя, похоже, все стороны согласны с тем, что украинским ВВС не удастся изменить баланс сил. В лучшем случае они повысят шансы Киева на затягивание конфликта и нанесение некоторых ударов по Крыму и районам, недавно занятым российской армией. Здесь возникает самый важный вопрос: какие карты останутся в рукаве Запада после поставки F-16? Что еще он сможет предложить Украине на случай, если она не оправдает ожиданий НАТО?

Автор: Хади Хотеит (هادي حطيط)