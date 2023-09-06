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ТАСС

Figaro: рвение Зеленского воевать до победного конца раздражает США

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Раненые украинские военные
Раненые украинские военные.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Стенин

Обозреватель газеты Рено Жирар допустил, что Соединенные Штаты хотят мирного урегулирования конфликта между Украиной и Россией

ПАРИЖ, 5 сентября. /ТАСС/. Желание президента Украины Владимира Зеленского продолжать конфликт до победного конца вызывает раздражение у США. Такое мнение высказал французский писатель, обозреватель газеты Le Figaro Рено Жирар в эфире передачи Le Live, транслировавшейся на сайте издания.

"Совершенно не исключено, что США желают мирного урегулирования ситуации между Россией и Украиной. Вашингтон показал, что неуемное желание Зеленского воевать до победного конца вызывает у него некоторое раздражение", - отметил он.

По словам Жирара, наиболее отчетливо это было видно в ходе саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе в июле 2023 года. "Особенно это проявлялось во время саммита НАТО, где Зеленский оказывал чрезмерное давление на американцев, чтобы заставить их согласиться с его взглядами - почти немедленным присоединением Украины к альянсу, которого Вашингтон не хотел. Это вызвало у США раздражение", - сказал он.

"Все можно решить дипломатическим путем, но выкручивать руки американцам крайне сложно. Так или иначе Зеленский попытался, и на этом поломал себе зубы", - заключил журналист.

Ранее американский политический обозреватель Франклин Фор в своей книге The Last Politician ("Последний политик") написал, что президент США Джо Байден остался раздражен поведением Зеленского на их первой встрече в Вашингтоне в сентябре 2021 года. Хозяин Белого дома был недоволен настойчивыми просьбами Зеленского принять Украину в состав НАТО и его "абсурдным анализом" нынешнего состояния военного блока. В издательстве Penguin Random House подчеркнули, что работа Фора основана на "беспрецедентном доступе к узкому внутреннему кругу советников Байдена, которые окружали его на протяжении нескольких десятилетий". 

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Россия
США
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