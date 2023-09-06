Огонь в воду: ВС РФ нанесли удар по судостроительному предприятию Украины

Таким образом российские войска снижают интенсивность атак на Крым

Вооруженные силы РФ уничтожили четыре быстроходных катера производства США Willard Sea Force с десантом ВФУ в акватории Черного моря, сообщили 4 сентября в Минобороны России. В это же время российские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по судостроительному предприятию Украины. Там вооруженные формирования Украины собирали безэкипажные катера из импортированных комплектующих. Благодаря этому интенсивность атак ВФУ возле Крымского полуострова снизится, считают эксперты. Между тем российские войска продолжают удерживать оборонительные рубежи на донецком, запорожском и купянском направлениях.

Удары по инфраструктуре

Ночью 4 сентября самолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили четыре быстроходных катера производства США Willard Sea Force с десантом ВФУ. Также российскими БПЛА был нанесен удар по судостроительному предприятию Украины, на котором осуществлялась сборка безэкипажных катеров из импортированных комплектующих.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, украинские диверсанты пытались нанести удар с моря по побережью Крыма. Для этого планировалось использовать десантные лодки, с которых диверсанты должны были запустить FPV-дроны, а также переданные Киеву ракеты Brimstone. Но выход катерной группы был своевременно обнаружен, также был вскрыт ее маршрут. Было принято решение нанести авиационный удар. Летчики поразили все цели.

Самолеты Су-24М ВС РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

Сейчас интенсивность украинских атак должна снизиться — это следствие того, что наши военнослужащие приняли меры по недопущению украинских беспилотников на подходе к Крымскому мосту, в том числе и удар по судостроительному заводу, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Я думаю, со стороны Киева это авантюра, прежде всего политическая авантюра. Для них это одна из оставшихся возможностей нанести ущерб Черноморскому флоту, судоходству и портовой инфраструктуре, — отметил он.

Эксперт напомнил, что это уже не первое уничтожение катеров со спецназом Украины. До этого 30 августа в Черном море было уничтожено четыре катера и 50 украинских боевиков.

Атаки ВФУ продолжаются

Российские войска в течение суток продолжали успешно отбивать атаки ВФУ на донецком, запорожском и купянском направлениях, а на остальных наносили поражение противнику, сообщили 4 сентября в Минобороны РФ.

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили три атаки штурмовых групп ВФУ в районах населенных пунктов Артемовск и Северное в ДНР.

На запорожском подразделения российской группировки войск вели активные действия по улучшению тактического положения в районах Работино и Вербовое, а также отразили контратаку штурмового отряда ВФУ.

Солдаты ВФУ Источник изображения: Фото: AP Photo/Bram Janssen

На купянском направлении подразделения Западной группировки войск отбили четыре контратаки штурмовых групп ВФУ севернее населенного пункта Свердловка в ЛНР.

На краснолиманском группировка войск «Центр» нанесла поражение скоплениям войск и техники 63-й и 67-й механизированных бригад и 12-й бригады специального назначения ВФУ в районах населенных пунктов Ямполовка в ДНР, Червоная Диброва в ЛНР, а также Серебрянского лесничества.

На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВФУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное в ДНР.

Кроме того, в районе Новомихайловки уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВФУ.

На этих направлениях противник потерял свыше 620 боевиков и 50 единиц техники, включая две артиллерийские системы М777, три самоходные гаубицы М109 Paladin, две гаубицы М119, самоходная артиллерийская установка Krab, а также две гаубицы М105.

Террористические атаки

Днем 4 сентября была пресечена попытка киевского режима атаковать объекты РФ с помощью БПЛА самолетного типа. Он был перехвачен над Брянской областью.

Спустя полчаса вооруженные формирования Украины очередной раз атаковали территорию России. Беспилотник был перехвачен над Брянской областью.

Игра в прятки

Одним из самых сложных направлений остается южнодонецкое, где вооруженные формирования Украины пытаются хоть сколько-нибудь продвинуться вперед. Там сейчас работает военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

По словам корреспондента, до позиций ОБТФ «Каскад» нужно добираться в темное время суток, потому что днем на дороге на Старомлиновку высок риск попасть по удар FPV-дрона. У наших военнослужащих есть с собой РЭБ — переносной аппарат, который глушит беспилотники противника.

Всё лето ВФУ пытались прорвать нашу оборону на Времевском выступе, но смогли лишь забрать пару небольших сел и увязли в Урожайном.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Источник изображения: iz.ru

— Если раньше стабильно любая натовская техника могла заехать, то сейчас доходит до того, что обычный пикап подъезжает к северной части Урожайного и очень быстро уезжает, — говорит офицер ОБТФ «Каскад» с позывным Никсон.

На кадрах, предоставленных военнослужащими, видно, как оператор дрона на разбитых позициях ВФУ замечает новую группу. В командно-наблюдательном пункте начинается оживление, задача — установить численность группы.

— Раз, два, три, четыре! Сто процентов — пятак. Стандартная банда — пятачок.

— Сегодня они уже поумнее. Они в брониках, касках, не как вчера.

Российские бойцы запрашивают огонь у артиллеристов, минометчиков и танкистов. Быстрее всех к работе готов приступить экипаж танка. Через несколько минут посадку накрывает шквал огня.

По словам военнослужащих, часто поведение украинских боевиков необъяснимо. Например, их накрывают в селе, а они даже не пытаются укрыться.

— Вот прямое попадание в это здание, осколки все ушли в правую сторону, группа как шла, так и продолжила движение. Никто не пригнулся, не упал, не побежал. Я предполагаю, они просто под чем-то, как обычно, ребята, уже неоднократно было замечено, что накачивают, — отмечает военный.

Единственным местом обитания вооруженных формирований Украины в Урожайном остаются дренажные трубы под дорогой. Достать там их тяжело, поэтому, пока движения техники нет, туда отправляются FPV-дрон.

В четырех трубах спряталось подразделение ВФУ. Один боевик снаружи, целится в небо дронобойкой, но,

услышав звук беспилотника, бежит обратно в укрытие. Когда военные ВФУ вылезают, чтобы укрепить мешками с землей входы, наши военнослужащие запускают второй беспилотник.

Чтобы убрать помехи в виде деревьев, их валят снайперским выстрелом 152-миллиметрового орудия. Скорее всего, после такого удара все, кто был в укрытии, получили контузию.

Юлия Леонова

Андрей Федоров