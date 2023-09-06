Отмена концерна: за срыв оборонзаказа топы «Тракторных заводов» ответили условно

Сколько госсредств растратили осужденные и при чем тут БМП «Курганец»

Мещанский суд Москвы вынес приговор руководству машиностроительного концерна «Тракторные заводы» за растрату средств, выделенных на выполнение гособоронзаказа. Экс-замгендиректора холдинга Михаил Школьник и руководитель казначейства концерна Ирина Восторгина приговорены к условным срокам — четырем и трем с половиной годам лишения свободы соответственно. Ранее по этому делу был осужден глава холдинга Михаил Болотин, который, по версии следствия, причастен к растрате части денег, которые Минобороны выделило на разработку боевых машин пехоты под маркой «Курганец». Эксперты, опрошенные «Известиями», удивились столь низким срокам и условному наказанию.

Обналичили и присвоили

Два фигуранта по делу о растрате средств Минобороны, выделенных на производство тяжелой техники, приговорены условно. По версии следствия, экс-замгендиректора машиностроительного концерна «Тракторные заводы» Михаил Школьник и руководитель казначейства этого холдинга Ирина Восторгина в 2015 году настояли на исполнении контракта аффилированной с ними фирмой, не занимающейся военным направлением.

— Признать Школьника и Восторгину виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ и назначить Школьнику наказание на срок четыре года лишения свободы условно, а Восторгиной — в виде трех с половиной лет лишения свободы условно, — зачитала резолютивную часть приговора судья Анна Майорова.

Также Мещанский суд назначил фигурантам дела штрафы — 400 тыс. и 350 тыс. рублей соответственно. Генпрокуратура на последнем заседании, прошедшем 27 августа, потребовала приговорить Школьника и Восторгину к шести и пяти годам колонии, а также к штрафу в размере 1 млн рублей.

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Топ-менеджеров концерна, в том числе экс-главу холдинга Михаила Болотина, сотрудники ФСБ задержали в сентябре 2021 года. Им были предъявлены обвинения по статье о растрате в особо крупном размере, совершенной в 2015–2016 годах. Речь шла о средствах, которые Минобороны выделило на разработку боевых машин пехоты под маркой «Курганец».

Михаил Болотин по этому делу был осужден в 2022-м: он провел в СИЗО около года, после чего заключил досудебное соглашение и признал вину. Суд назначил ему мягкое наказание — с учетом сделки со следствием — в виде двух лет колонии общего режима и штрафа в 200 тыс. рублей. В феврале 2023-го он вышел на свободу и стал главным свидетелем обвинения.

Всего на разработку боевых машин пехоты под маркой «Курганец» Минобороны выделило 5,2 млрд рублей. Саму технику должны были изготовить на заводе в Кургане, далее в московском НИИ Стали ее планировалось оснастить броней и динамической защитой. По указанию руководства холдинга НИИ передал работы по броне ООО «Новые инвестиции» и перечислил компании 90 млн. Эти средства и были обналичены и похищены, отмечало следствие. В 2017 году, когда пришло время продемонстрировать результат работы над «Курганцами», оказалось, что работы не выполнены, а госконтракт сорван.

Как рассказали источники «Известий» в военном ведомстве, перспективная боевая платформа «Курганец-25» серьезно отличается от разработок, представленных в 2015 году в рамках опытно-конструкторской работы. Сейчас боевая машина проходит войсковые испытания, в ее конструкцию вносятся доработки, связанные с опытом специальной военной операции.

По словам источников, по контракту 2015 года машина была представлена министерству обороны, были проведены ее первичные испытания. После этого было принято решение о внесении изменений в ее конструкцию. По сути «Курганец», разработанный в 2015-м, и нынешний — это совершенно разные машины.

Справка «Известий» Первые «Курганцы-25» были собраны в 2013 году. Их презентовали для широкой публики в 2015-м вместе с другими перспективными платформами бронетехники: танком «Армата», колесными БТР «Бумеранг» и самоходной артиллерийской установкой «Коалиция-СВ». Сроки завершения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по платформе неоднократно переносили: из-за замечаний военных по итогам предварительных тестов в конструкцию пришлось вносить многочисленные изменения. В войсках на опытной эксплуатации находится несколько десятков единиц еще не окончательной конфигурации. Первые их партии отправили во 2-ю гвардейскую Таманскую мотострелковую дивизию. Именно эти машины показывают на парадах 9 мая.

Невысокие сроки

Максимальное наказание по статье о растрате в особо крупном размере — лишение свободы сроком до 10 дет и штрафом до 1 млн рублей, рассказала «Известиям» адвокат, экс-прокурор отдела по обеспечению участия в уголовном судопроизводстве прокуратуры Калмыкии Марина Кузыченко.

— С учетом размера ущерба, причиненного преступлением, и важности значения оборонно-промышленного комплекса для интересов государства, сторона обвинения запросила справедливый размер наказания подсудимым, — сказала она. — Назначенное наказание — достаточно мягкое для совершенного тяжкого преступления, однако санкция позволяет его применить.

Фото: ТАСС/Рогулин Дмитрий Источник изображения: iz.ru

В сфере оборонки хищения происходят, как правило, на стадии реализации контракта, указал бывший следователь СК, адвокат по уголовным делам Максим Калинов. Наказания за такие случаи, по его мнению, должны быть жестче, чем запросила прокуратура.

— Подобные действия влияют на обороноспособность страны, — подчеркнул он. — Такие истории несут большую общественную опасность. За такие преступления без отсутствия досудебного соглашения наказание бывают гораздо выше.

Марина Кузыченко полагает, что в данном случае суд учел совокупность смягчающих обстоятельств и роль виновных в совершении преступления.

— Однако не стоит исключать то, что сторона обвинения будет не согласна с принятым решением и будет обжаловать его в апелляционном порядке, — сказала она.

А вот наказание, назначенное руководителю холдинга Михаилу Болотину, эксперт назвала справедливым, поскольку он заключил с Генпрокуратурой соглашение о сотрудничестве. Приговор ему назначили в особом порядке, и в соответствии с законом максимальный его размер мог составить до пяти лет лишения свободы, а минимальный — до шести месяцев, добавила Марина Кузыченко.

Яна Штурма

Роман Крецул