Эрдоган заявил о готовности Турции содействовать проведению переговоров по Украине

По словам президента Турции, в его стране решительно настроены продолжать прилагать усилия по установлению в регионе прочного мира, стабильности и процветания

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Турция готова взять на себя роль посредника по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам прошедших в Сочи переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Мы решительно настроены продолжать прилагать усилия по установлению в нашем регионе прочного мира, стабильности и процветания. Мы ранее выступали в качестве страны - хозяйки прямых переговоров между сторонами конфликта. Мы как прежде готовы сделать от себя все зависящее в этом вопросе и выступить в роли посредника", - сказал он.

По мнению Эрдогана, возможность переговоров между Россией и Украиной зависит от позиции Киева. "Украине для совершения совместных с Россией шагов, безусловно, необходимо смягчить свою позицию", - подчеркнул президент Турции.

Эрдоган ранее неоднократно заявлял, что в Анкаре выступают за возобновление переговоров между Москвой и Киевом в стамбульском формате, которые состоялись в марте 2022 года, но достигнутые на них договоренности были сорваны по вине украинской стороны. Он также говорил, что готов предоставить территорию своей страны в качестве площадки для переговоров между президентами России и Украины. Урегулирование украинского кризиса до визита в Россию турецкого президента 25 августа в Киеве и 31 августа - 1 сентября в Москве с главами МИД двух стран обсуждал глава турецкой дипломатии Хакан Фидан.