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Время электроники

Китай добился прорыва в производстве современных чипов

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Чип
Чип.
Источник изображения: James Park/Bloomberg

Компания Huawei и ведущий китайский производитель чипов SMIC создали передовой 7-нанометровый процессор для своего новейшего смартфона, что является признаком того, что Пекин добился большого прогресса в общенациональном стремлении обойти усилия США по сдерживанию его технологического развития.

Согласно анализу, проведенному TechInsights для Bloomberg News, Mate 60 Pro компании оснащен 7-нм чипами SMIC

Huawei Mate 60 Pro оснащен новым чипом Kirin 9000s, который был изготовлен в Китае компанией Semiconductor Manufacturing International Corp., согласно данным разбора телефона, проведенного TechInsights для Bloomberg News. По данным исследовательской фирмы, этот процессор является первым, в котором используется самая передовая 7-нм технология SMIC, и это позволяет предположить, что китайское правительство добилось определенного прогресса в попытках создать отечественную экосистему чипов.

Существует еще много неизвестных о прогрессе SMIC и Huawei, в том числе о том, смогут ли они производить чипы в больших объемах или по разумной цене. Но чип Mate 60 поднимает вопросы об эффективности возглавляемой США глобальной кампании по предотвращению доступа Китая к передовым технологиям, вызванной опасениями, что они могут быть использованы для повышения военного потенциала Китая. В прошлом году администрация США с помощью экспортного контроля попыталась подвести черту, препятствующую получению Китаем доступа к 14-нм чипам, что означает отставание от самых передовых технологий примерно на восемь лет. США также внесли в черный список Huawei и SMIC. Теперь Китай продемонстрировал, что он может производить, по крайней мере, ограниченное количество микросхем по 7нм. техпроцессу, постепенно приближаясь к своей цели независимости в критической области полупроводников.

«Это очень важный шаг для Китая», — сказал вице-председатель TechInsights Дэн Хатчесон. «Технологические достижения SMIC находятся на ускоренной траектории и, похоже, компания решила проблемы, влияющие на производительность в их 7-нм технологии».

Акции SMIC, торгующиеся в Гонконге, выросли на 11% в понедельник после публикации отчета, что стало самым большим скачком с января 2021 года. В Шанхае акции компании выросли на 6%.

Разбор компании TechInsights, которая десятилетиями исследовала электронные внутренности сотен устройств для некоторых крупнейших мировых технологических компаний, представляет собой наиболее авторитетный анализ компонентов Mate 60 Pro с тех пор, как его внезапное появление вызвало огромный всплеск спекуляций.

На прошлой неделе компания Huawei незаметно представила телефон в Интернете, не раскрывая ключевых характеристик. Это произошло во время визита в Китай министра торговли США Джины Раймондо.

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Китай
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1 комментарий
№1
05.09.2023 15:41
Значит нашли способы заманить чужих и поддержать своих людей, создать условия... На пустое место спец. не поедет - должен быть уверен, что есть базовые технологические возможности, чтобы реализовать тех. процесс.
0
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