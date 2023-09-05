Белорусские зенитчики намерены отправиться на боевые стрельбы в Бурятию

Зенитные ракетные комплексы С-300 стоят на вооружении дислоцированного в Гродно 1-го зенитного ракетного полка

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Белорусские зенитчики примут участие в тактических учениях с боевой стрельбой, которые в ближайшее время пройдут на полигоне Телемба в Бурятии. Об этом сообщило белорусское военное информационное агентство "Ваяр".

"В одном из подразделений 1-го зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО сейчас проходит первый этап тактического учения с боевой стрельбой. В ходе этапа личный состав подразделения выполняет задачи боевого дежурства в новом позиционном районе, работает по контрольным целям, отрабатывает вопросы тактической маскировки и боевого охранения. Одновременно проходит подготовка к этапу тактического учения с боевой стрельбой, который уже вскоре состоится на полигоне Телемба Российской Федерации", - говорится в сообщении.

На вооружении дислоцированного в Гродно на западе Белоруссии 1-го зенитного ракетного полка стоят зенитные ракетные комплексы С-300.