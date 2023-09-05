Отставка Резникова удивила Вашингтон

NYT: Зеленский объяснил отставку Резникова необходимостью новых подходов

Судьба министра обороны Украины Алексея Резникова была предметом многих спекуляций, а его отставка стала для правительства серьезной встряской, пишет NYT. Причиной оказались коррупционные скандалы в министерстве, указывает автор статьи. Но в Вашингтоне такой перемены, похоже, не ожидали, считает он.

Эндрю Крамер

3-го сентября 2023 года президент Владимир Зеленский заявил о поворотном решении сменить министра обороны, сославшись на необходимость "новых подходов". Это крупнейшая кадровая перестановка в военном руководстве Украины с начала полномасштабного конфликта с Россией. Судьба Алексея Резникова уже давно была предметом многочисленных спекуляций на фоне новостей о финансовой нечистоплотности министерских чиновников и инициированных правительством расследований коррупции.

По словам Зеленского, на смену Резникову придет Рустем Умеров, председатель Фонда госимущества Украины. Президент ожидает, что парламент это назначение одобрит. "Алексей Резников прошел более 550 дней полномасштабного конфликта, — заявил Зеленский. — Считаю, что Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом".

Решение заменить министра обороны возникло на фоне крупного контрнаступления Украины, направленного на отвоевание южных и восточных территорий. На прошлой неделе украинские чиновники объявили о захвате села Работино и преодолении первой линии российской обороны: минных полей, танковых ловушек, траншей и бункеров, развернутых на подходе к Крыму (на самом деле, из трех российских линий обороны не была пробита ни одна при том, что общая глубина оборонительных сооружений доходит до 60 километров — прим.ИноСМИ).

По словам представителя администрации президента, отставка министра произошла из-за нескольких факторов, включая необходимость нового руководства по мере затягивания конфликта, шквал критики со стороны общественных организаций и СМИ по поводу скандалов с контрактами, а также собственное желание Резникова.

Несмотря на принадлежность Рустема Умерова оппозиционной политической партии, в правительстве Зеленского он играл целый ряд важных ролей. Бывший банкир — крымский татарин, главный переговорщик по Черноморской зерновой сделке и один из видных участников контактов по обмену пленными.

Утром 4-го сентября Резников, которому в последние недели неоднократно задавали вопросы о дальнейшей работе, в том числе о возможном назначении послом в Великобритании, сообщил, что подал заявление об отставке председателю Верховной Рады Украины. "Для меня было честью служить украинскому народу и работать в последние 22 месяца, самый тяжелый период в современной истории Украины", — написал он в соцсетях, не упомянув о новом назначении. Резников стал лицом Украины на мировой арене с первых дней конфликта. В числе горстки высокопоставленных сотрудников СБУ он оставался в Киеве даже в момент его частичного окружения российскими силами.

Несмотря на решение заменить Резникова, Украина за последние полтора года демонстрирует бо́льшую стабильность, нежели Россия (здесь и далее события в России интерпретируются с позиции, принятой в западных СМИ, что ведет к искажению реальной ситуации — прим.ИноСМИ). Москва претерпела за это время несколько замен военного руководства на фоне критики ее тактики ведения боя, а в июне и вовсе имел место кратковременный мятеж лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. В прошлом месяце он, как сообщается, погиб в авиакатастрофе, которую, по мнению западных чиновников, организовал не кто иной как президент Владимир Путин. В октябре 2022 года командующим войсками на Украине Кремль назначил генерала Сергея Суровикина, но продержался он всего три месяца, прежде чем уступить пост генералу Валерию Герасимову, наиболее высокопоставленному армейскому офицеру России. Официальные лица США уверены, что Суровикин заранее знал о запланированном мятеже Пригожина.

Резников достойно вел переговоры о передаче в распоряжение своей страны огромного количества западных вооружений, наблюдал за усилением армии и ее переходом от арсеналов советских времен к современным западным системам. В первый месяц конфликта украинская армия отразила атаку России с помощью иностранной военной помощи, ограничивавшейся в основном переносными ЗРК, а теперь использует широкий спектр тяжелой военной техники. В рамках контрнаступления в Запорожской и Донецкой областях Украина полагается на американскую и европейскую бронетехнику, танки, артиллерию и управляемые ракеты.

Но в этом году из-за резкого роста бюджета Минобороны столкнулось с рядом обвинений по поводу военных контрактов и коррупции. По данным правительства, в какой-то момент вооружение стоимостью 986 миллионов долларов, на которое министерство заключило контракт, не смогли поставить в прописанные сроки. Иногда ждать приходится месяцами. Украинские журналисты-расследователи узнали и о других неприятностях в сфере заключения контрактов с военными, включая огромные переплаты за товары первой необходимости для армии: яйца, консервированная фасоль и зимние куртки.

По словам Резникова, министерство подало в суд иск о возмещении средств, потерянных по контрактам на поставку оружия. Правительственные чиновники говорят, что многие проблемы возникли в первоначальном хаосе конфликта, но с тех пор все удалось устранить. После появившихся зимой сообщений о завышенных ценах на яйца аресту подверглись два чиновника министерства: замминистра и начальник отдела снабжения. Поскольку ряд американских критиков войны приводит взяточничество в качестве причины ограничения военной помощи Украине, на прошлой неделе советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан встретился с тремя высокопоставленными украинскими чиновниками для обсуждения усилий по искоренению коррупции военного времени. Скандалы с контрактами породили призывы к отставке Резникова, но в Вашингтоне такой перемены, похоже, все-таки не ожидали.

Резников должен был посетить Пентагон и встретиться с министром обороны Ллойдом Остином, с которым поддерживает регулярные контакты и общается "относительно часто", как сказал один американский чиновник после объявления о его отставке. Считается, что последняя их личная встреча состоялась на июльском саммите НАТО в Вильнюсе.

Коррупция преследует Украину на протяжении бо́льшей части истории после обретения независимости, но в последние 10 лет ситуация выправилась, заявляют в Transparency International. Антикоррупционная платформа была основой предвыборной кампании Зеленского в 2019 году, и усилия по борьбе со взяточничеством стали считать решающими для сближения Киева с западными союзниками, включая надежду на вступление в Евросоюз.

В последние недели президент Зеленский в рамках мер по борьбе с коррупцией уволил всех военных комиссаров страны и предложил приравнять ее к госизмене в условиях военного положения. В мае в рамках расследования дела о взяточничестве был задержан глава Верховного суда Украины, а в минувшую пятницу украинские СМИ сообщили о решении суда назначить залог в размере более 25 тысяч долларов бывшему заместителю министра экономики, обвиняемому в хищении гуманитарной помощи.

Преследующие министерство обвинения связаны не с поставками западного оружия, а с закупками вооружений внутри страны, которые союзники не финансируют напрямую. Оружие и боеприпасы они передают непосредственно украинской армии, а финансовая помощь идет на невоенные расходы. Доходы от сбора налогов финансируют гособоронзаказ, отсюда и обвинения в халатности. Прошлым летом Зеленский уволил главу разведки и генпрокурора — также из-за обвинений в коррупции и злоупотреблении служебным положением.