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ТАСС

Британские аналитики отметили нехватку персонала на уровне батальонов и бригад в ВСУ

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Военнослужащая ВСУ
Военнослужащая ВСУ.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Marienko

Объединенный королевский институт по исследованию вопросов безопасности и обороны также отметил слишком медленные темпы украинского контрнаступления, что дает возможность российским силам "произвес...

ЛОНДОН, 4 сентября. /ТАСС/. Сложности с проведением разведки минных полей и нехватка персонала на уровне батальонов и бригад ограничивают возможности для контрнаступления украинских войск. Такое мнение содержится в докладе, опубликованном британским Объединенным королевским институтом по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute, RUSI).

"Одно из ключевых ограничений в возможностях использовать или сохранить наступательный порыв - глубокая разведка минных полей, - говорится в докладе. - Еще один ограничивающий фактор в украинских тактических операциях - кадровые возможности на уровне батальонов и бригад".

При этом эксперты RUSI указывают на то, что подготовка персонала должна вестись в соответствии с существующей в ВСУ структурой, а не по методам НАТО.

Аналитический центр также отметил слишком медленные темпы украинского контрнаступления, что дает возможность российским силам "произвести перезагрузку". Также в докладе отмечается большие потери техники со стороны ВСУ. 

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Страны
Великобритания
Проекты
NATO
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