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Техкульт

В будущей вероятной войне против Китая США собираются использовать тысячи автономных дронов

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Дроны

Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс представила план «Replicator», в соответствии с которым в ближайшие полтора-два года будут введены в эксплуатацию тысячи автономных боевых беспилотников различного назначения с ИИ для противодействия возможному китайскому вторжению на Тайвань.

С помощью массированного применения дронов Пентагон намерен свести на нет значительное численное превосходство вооруженных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В рамках «Replicator» предполагается до 2025 года задействовать несколько тысяч автономных беспилотников различного класса — летающих, наземных, надводных, подводных и даже космических. Они будут действовать в одиночку и группами в условиях плохой связи и даже при полном ее отсутствии. Главное достоинство такой тактики — сохранение личного состава, а беспилотники являются недорогим расходным материалом. При этом руководство Пентагона уверено в технологическом и военном превосходстве США. Однако США не стоит надеяться на легкую победу над Поднебесной. Китай сегодня — это ядерная, космическая держава, обладатель гиперзвукового оружия, крупнейшего военно-морского флота и бесспорный мировой лидер в производстве радиоэлектроники.

Александр Агеев

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Оригинал публикации
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Страны
Китай
США
Тайвань
Проекты
AI
БПЛА
ГЗЛА
Ядерный щит
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