Искусственный интеллект впервые обошел людей в гонках дронов

Гонки дронов

Ученые из Цюрихского университета разработали автономный искусственный интеллект Swift, который впервые обошел пилотов-людей в гонках дронов. Ранее ИИ уже показывал свое превосходство в шахматах и Го, но сейчас он впервые превзошел людей в реальном спорте. Та скорость и маневренность, с которой пролетали по трассе дроны под его управлением, впечатлят даже видавших виды людей. Впечатлили они и двух признанных чемпионов мира и чемпиона Швейцарии по гонкам дронов, которые не смогли противостоять мощи искусственного разума.

Перед соревнованиями Swift, как и следует профессиональному спортсмену, основательно подготовился. Он начал с освоения сложной трассы, запустив в виртуальном пространстве 100 дронов одновременно. Они дали первичные сведения об обстановке на трассе, проложили маршруты и оптимизировали их. По времени это заняло не более часа, но оказалось эквивалентным целому месяцу тренировок с дроном. Затем ИИ оптимизировал стратегию управления, опираясь на сведения о воздушной турбулентности, снижение качества визуального сигнала и некоторые другие моменты, вносящие неопределенность. Результат тренировок стал виден во время соревнований. Самый быстрый круг ИИ был на целые полсекунды быстрее круга под управлением человека. Но людей еще рано списывать со счетов. Когда условия освещения в ангаре неожиданно поменялись, Swift быстро сдал свои позиции лидера. Пилоты-люди же быстро приспособились и показали отличные результаты.

Александр Козырев