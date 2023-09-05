Войти
Техкульт

Искусственный интеллект впервые обошел людей в гонках дронов

617
0
0

Гонки дронов

Ученые из Цюрихского университета разработали автономный искусственный интеллект Swift, который впервые обошел пилотов-людей в гонках дронов. Ранее ИИ уже показывал свое превосходство в шахматах и Го, но сейчас он впервые превзошел людей в реальном спорте. Та скорость и маневренность, с которой пролетали по трассе дроны под его управлением, впечатлят даже видавших виды людей. Впечатлили они и двух признанных чемпионов мира и чемпиона Швейцарии по гонкам дронов, которые не смогли противостоять мощи искусственного разума.

Перед соревнованиями Swift, как и следует профессиональному спортсмену, основательно подготовился. Он начал с освоения сложной трассы, запустив в виртуальном пространстве 100 дронов одновременно. Они дали первичные сведения об обстановке на трассе, проложили маршруты и оптимизировали их. По времени это заняло не более часа, но оказалось эквивалентным целому месяцу тренировок с дроном. Затем ИИ оптимизировал стратегию управления, опираясь на сведения о воздушной турбулентности, снижение качества визуального сигнала и некоторые другие моменты, вносящие неопределенность. Результат тренировок стал виден во время соревнований. Самый быстрый круг ИИ был на целые полсекунды быстрее круга под управлением человека. Но людей еще рано списывать со счетов. Когда условия освещения в ангаре неожиданно поменялись, Swift быстро сдал свои позиции лидера. Пилоты-люди же быстро приспособились и показали отличные результаты.

Александр Козырев


Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Швейцария
Проекты
AI
Похожие новости
13.12.2021
Серый занавес сомкнулся вокруг России
04.12.2020
В Петербурге стартовал юбилейный форум космических технологий "Космостарт"
21.09.2020
Кто, где и за что сегодня воюет на планете
25.05.2020
«Витязь» на дне океана
02.11.2017
Квантовые технологии. В погоне за безопасностью
15.12.2016
Для агрессивных маневров дронам хватило камеры и гироскопа
25.03.2015
КАМАЗ планирует построить полигон для испытания беспилотных автомобилей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.09 17:27
  • 54976
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.09 15:41
  • 1
Китай добился прорыва в производстве современных чипов
  • 05.09 15:26
  • 1
Американский Zumwalt начнет получать гиперзвуковое оружие
  • 05.09 14:05
  • 19
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 05.09 11:40
  • 0
«Беглые» и белорусская оппозиция: какие мечты для Беларуси у каждой из них?
  • 05.09 09:12
  • 1
Новый министр обороны Украины имеет опасные качества
  • 05.09 08:52
  • 2
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 05.09 06:59
  • 2632
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.09 05:27
  • 20
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 04.09 23:37
  • 1
Премьер Армении упрекнул российских миротворцев в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности населения Карабаха
  • 04.09 12:12
  • 1
Российский полковник назвал плюсы и минусы сделанных из картона дронов ВСУ
  • 03.09 15:47
  • 5
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 03.09 10:15
  • 3
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 03.09 01:26
  • 7
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 02.09 14:20
  • 52
Названа особенность новой лунной миссии России