Новый министр обороны Украины имеет опасные качества.

Министр обороны Украины Алексей Резников отправлен в отставку, его место займет Рустем Умеров. Это нетипичная фигура в окружении Зеленского, которая сыграла таинственную роль в мирных переговорах между Москвой и Киевом. А то, что о назначении Умерова объявили перед встречей президентов России и Турции, вряд ли случайность.

Отставку Алексея Резникова пророчили с начала года или, другими словами, с той поры, когда министерство обороны Украины сотрясал скандал из-за закупок военных пайков по заведомо завышенным ценам. Тогда своих постов лишились несколько заметных чиновников, однако Резникова президент не тронул.

К началу августа стало понятно, что министр все-таки "не жилец". Во-первых, количество слухов об его уходе стало критическим, а сам он давал понять, что за должность не держится. Во-вторых, кто-то должен был стать крайним из-за провала летней кампании ВСУ – так называемого контрнаступления, на которое Запад и Киев возлагали огромные надежды.

Резников войсками не командовал, а отвечал за их обеспечение и за контакты с коллегами из НАТО. Но сам себя президент Владимир Зеленский крайним не сделает, западных партнеров – не рискнет, а на место главкома ВСУ Валерия Залужного у него, судя по всему, нет подходящих кандидатов (иначе "проблемного" главкома убрали бы давно, и не только из медиапространства).

В общем, Резников на роль козла отпущения вполне подходит. Его прочат послом в Лондон – к важнейшим европейским спонсорам ВСУ, однако сам он говорит, что ничего об этих планах не знает. Но даже если б и знал, кому это теперь интересно? Интересен его преемник – Рустем Умеров, 41-летний уроженец узбекского города Булунгур, куда его крымско-татарских предков депортировали в 1944 году.

Фамилию Умерова как сменщика Резникова полуофициально назвали в Верховной раде еще в конце августа. Пять дней спустя, объявляя о смене министра, Зеленский заявил, что Верховная рада (а ей предстоит утвердить назначение) "хорошо знает этого человека", а он "в дополнительных представлениях не нуждается".

Для тех, кто не Верховная рада, пояснения и подробности потребуются. Без них как будто невыразительная фигура профессионального бизнес-управленца, который избрался в парламент от партии "Голос" и до последнего времени возглавлял украинский Фонд госимущества, не приобретет необходимый объем.

Первое. Умеров с юных лет близок к Мустафе Джемилеву – культовому для проукраинской "ветви" крымских татар персонажу и одному из главных организаторов блокады Крыма после его воссоединения с Россией. Он годами числится его советником и выполнял функции личного ассистента при зарубежных поездках Джемилева, а тот Умерова сильно ценил и называл ни много ни мало "будущим лидером крымско-татарского народа".

Старший брат Умерова, тоже бизнесмен Руслан является одним из главных спонсоров так называемого Меджлиса (типа правительства) крымско-татарского народа, признанного Минюстом РФ экстремистской организацией и запрещенного на территории РФ в 2016 году.

Избравшись в Верховную раду в 2019-м, Умеров-младший стал в парламенте тем, на ком замыкалась крымская повестка или, как там ее называли, "программа по деоккупации" полуострова. В том же качестве – как крымско-татарский активист – он стал заместителем главы украинской делегации в ПАСЕ, единственная задача которой устраивать показательные русофобские истерики.

Короче говоря, относительно молодой и малоизвестный Умеров – опытный враг российской территориальной целостности. А его профессиональный и личностный приоритет – отжатие нашего Крыма. Теперь и в качестве министра обороны Украины.

Второе. И Руслан, и Рустем Умеровы учились в США, с Америкой (а отнюдь не с Украиной) связан и бизнес старшего брата. Это еще одна подробность биографии нового министра, указывающая на значительное количество серьезных контактов в странах Запада.

Поэтому и не только поэтому нового министра будут приписывать к числу американских агентов влияния или даже агентов ЦРУ. Однако есть страна, заинтересованность которой в Умерове еще больше. Это Турция.

Внимание президента Реджепа Тайипа Эрдогана к крымским татарам общеизвестно, по сути он взял на себя роль их покровителя со стороны НАТО. И он знаком с Умеровым, который выступал исполнителем, а иногда и соинвестором крупных турецких проектов для крымско-татарской общины.

Летом в Турции разгорелся скандал вокруг слитых в Сеть документов СБУ, из которых следует, что крымские татары для Зеленского, мягко говоря, средство достижения цели, а также источник страхов. Назначение Умерова должно сгладить турецкое впечатление.

Не кажется простым совпадением и тот факт, что о назначении Умерова министром было объявлено менее чем за сутки до наверняка сложных и потенциально проблемных переговоров президентов России и Турции в Сочи, где тема Украины станет одной из главных – и в части зерновой сделки, и в части переговорного процесса, который надеется запустить Эрдоган.

Теперь Турция с ее "Байрактарами" и статусом второй армии НАТО будет ближе к министерству обороны Украины, чем при Резникове. Возможно, это означает, что и дальше от России.

То, что Умеров мусульманин, тоже может оказаться удачным обстоятельством в плане снабжения ВСУ. Арсеналы западных стран, с которыми работал Резников, близки к исчерпанию, тогда как исламские государства* до сих пор старались придерживаться нейтралитета.

Третье. По каким-то причинам Зеленский доверяет Умерову. В поездках в исламские страны он сопровождал и президента, и его жену, которая самостоятельно летает выпрашивать деньги.

Но еще более показательно то, что Умеров стал одним из посредников между Зеленским и властями России в первый месяц после начала спецоперации. Он (как, кстати, и Резников, а всего – семь человек) изначально входил в группу переговорщиков со стороны Киева, которая впервые встретилась с представителями Москвы на территории Белоруссии 28 февраля. Потом было еще два сбора, за которыми последовала встреча в Турции на уровне глав МИД – Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.

Между последним белорусским и первым турецким раундами роль Умерова увеличилась. По версии, пересказанной еще одним участником тех событий – бывшим канцером Германии Герхардом Шредером, он запустил параллельный переговорный процесс.

Умеров вышел на Шредера через их общего знакомого – швейцарского бизнесмена Марка Вальдера. За этим последовала их встреча в Стамбуле, на которой присутствовали представители Эрдогана. Оттуда Шредер вылетел в Москву на разговор с Владимиром Путиным, а следом – опять в Стамбул и снова для встречи с Умеровым.

Путин и Шредер встречались в тот же день, что и Лавров с Кулебой. А Умеров был носителем некоего послания непосредственно от Зеленского. Что оказалось более действенным – впоследствии будут разбираться историки. Но в конце того же месяца стороны парафировали предварительное мирное соглашение. Впоследствии, по выражению президента России, оно оказалось на свалке истории, поскольку было отвергнуто лидерами США и Британии, которые решили поставить на силовой вариант (такова оценка, к примеру, Фионы Хилл, профильного американского специалиста по России, работавшую на администрации Трампа, Обамы и Буша-младшего).

Эту роль Умерова можно трактовать по-разному. Например, как то, что он входил в украинскую "партию мира", которая желала прекращения боевых действий, в отличие от "партии войны", чей предполагаемый лидер – глава офиса президента Украины Андрей Ермак. История показывает, что сторонники жесткой и даже конфликтной внешней политики не всегда из тех, кто выступает за ее продолжение военными мерами – не потому, что миролюбивы, а потому, что осознают катастрофичность возможных последствий.

Но в данном случае Умеров мог быть и просто доверенным организатором со стороны Зеленского, а собственной позиции не имел. Как показывает практика, Зеленский вообще не любит людей с собственной позицией, предпочитая им исполнителей своей воли. И вот теперь он предпочел Умерова.

Четвертое. По информации украинских СМИ, Умеров не был ни первым, ни вторым кандидатом на место Резникова. Но другие кандидаты от назначения отказались, понимая, что в нынешней ситуации это "расстрельная должность". А Умеров согласился.

Минобороны Украины всегда было местом, где воровали вагонами, и упомянутый выше скандал с пайками – один в числе сотен, если не тысяч, но вряд ли Умерова в его новой должности интересует именно это.

Для тех, кому на Украине нужна нажива, мало мест слаще, чем его предыдущая работа в руководстве Фондом госимущества, занятого помимо прочего приватизацией госсобственности.

Представляется, что новый министр хорошо мотивирован для другой задачи – усилить позиции Украины перед переговорами, которые рано или поздно возобновятся. У него есть для этого некоторые данные, но от них его успех зависит в меньшей степени. А в наибольшей – от российской армии.

С тех пор, как Умеров входил в переговорную группу, цена прекращения военных действий для Украины значительно повысилась. К тому моменту, когда он войдет в нее опять (как глава министерства или просто как "старожил"), она должна стать еще выше – хоть благодаря Умерову, хоть вопреки ему.

* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ