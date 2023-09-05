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ТАСС

Кулеба надеется, что Шольц примет решение по поставкам Киеву крылатых ракет Taurus

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: ASSOCIATED PRESS

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман ранее сообщила, что канцлер ФРГ - единственный, кто блокирует в правящей коалиции решение о передаче Киеву этих ракет

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что решение о поставках Киеву крылатых ракет Taurus "лежит на столе" у канцлера ФРГ Олафа Шольца и он примет его.

"Это надо спросить в немецком правительстве. Я думаю, что у канцлера Германии это решение лежит на столе и он должен его принять", - сказал Кулеба, отвечая на вопрос, правда ли, что Шольц блокирует передачу Украине этих ракет. Фрагмент общения главы украинского МИД с журналистами опубликовало агентство УНИАН.

Утром 4 сентября председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман написала в социальной сети X (ранее Twitter), что Шольц - единственный, кто блокирует в правящей коалиции решение о передаче Киеву крылатых ракет Taurus.

Сам Шольц неоднократно говорил, что все шаги по вопросам поставок оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном. Он отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами. Ранее журнал Der Spiegel писал, что правительство Германии изучает способы поставки Украине ракет Taurus из запасов Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) в ближайшие месяцы и что якобы в настоящее время ведутся тщательно засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности. По информации журнала, Шольц посредством технических модификаций Taurus хочет полностью исключить возможность нанесения Украиной ударов по российской территории с помощью дальнобойного оружия. Taurus считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет больше, она составляет до 500 км.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на поле боя. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия украинским вооруженным силам западными странами как их растущую вовлеченность в конфликт на Украине. 

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