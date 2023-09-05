«СТАН»: станки от идеи до воплощения

Структуры Ростеха с 2009 года принимают активное участие в восстановлении отечественного станкопрома, пострадавшего в 1990-е годы. Холдинг «СТАН» образован в 2012 году на базе Стерлитамакского станкостроительного завода. С 2019 года холдинг находится под управлением компании «РТ-Капитал», дочерней организации Ростеха, и совместно с ней разрабатывает новые российские станки. Сегодня в структуру «СТАНа» входят НПО «Станкостроение», АО «Станкотех», Рязанский станкозавод, Ивановский станкостроительный завод, «Шлифовальные станки».

Линейка станков «СТАНа» включает в себя трех- и пятикоординатные фрезерные, токарные и токарно-фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ, карусельные, шлифовальные станки, тяжелые прессы и другое высокотехнологичное оборудование. Задача холдинга – создание качественных станков с высоким уровнем локализации производства и с конкурентоспособными ценами, обеспечивающих потребности российских предприятий.

Станок 1000VBFL: специалист по лопаткам

Лопатка – важнейшая деталь авиационного двигателя, требующая высокоточного производства. Именно такими характеристиками обладают станки, которые холдинг «СТАН» поставляет Наро-Фоминскому машиностроительному заводу Ростеха для производства лопаток компрессоров газотурбинных двигателей. Новинка холдинга − станок 1000VBFL, который уже применяется в Наро-Фоминске при изготовлении лопаток для новейших авиадвигателей ПД-8 и ПД-14.

Станок представляет собой пятиосевой специализированный фрезерный обрабатывающий центр для изготовления сложных деталей, к которым, безусловно, относятся и турбинные лопатки. Устройство оснащено современными приводными системами и российской системой числового программного управления. Благодаря этому станок обладает высокой точностью – допустимая точность позиционирования составляет до 10 мкм. Это в четыре раза меньше минимальной толщины человеческого волоса и равно средней толщине нити паутины.

Еще одна особенность 1000VBFL – всеракурсность. Он способен обрабатывать деталь с разных сторон и с разной частотой вращения мотор-шпинделя, в который устанавливается обрабатывающая фреза. При этом частота вращения мотор-шпинделя может достигать 20 тысяч оборотов в минуту. Это позволяет конструкторам и технологам внедрять новые технические решения уже на стадии проектирования и создавать детали с особо сложными контурами. Благодаря этому можно получить новые важные свойства и характеристики. Например, заменить составной узел цельным и повысить прочность изделия или снизить его массу. Это особенно актуально для аэрокосмической индустрии, где идет борьба за каждый лишний килограмм веса летательного аппарата.

Станок «СТШ ЭКО»: робот-заточник

Еще одна новинка от «СТАНа», выпуск первых экземпляров которой уже состоялся, − роботизированный станок с ЧПУ «СТШ ЭКО». Это своеобразный станок для станков, потому что на нем проходят обработку сменные твердосплавные пластины – режущий элемент, «лезвия» режущего инструмента металлообрабатывающих станков.

«СТШ ЭКО», в свою очередь, нужен, чтобы «заточить лезвия». Станок захватывает роботом-манипулятором заготовку и шлифует ее грани алмазным диском. Это оптимальный способ обработать пластину из твердого сплава – износостойкого металла, который сохраняет свои свойства даже при очень высоких температурах – до 1150 °С. Также «СТШ ЭКО» может обрабатывать пластины из поликристаллических алмазов, которые используются при изготовлении инструментов для обработки камня и горных пород.

Благодаря роботу-манипулятору станок может работать в автоматическом режиме без участия человека, например в выходные дни. Это позволяет снизить себестоимость и срок изготовления продукции.

Станок 1750F: ценитель цилиндрических форм

Еще одна перспективная разработка «СТАНа» – токарно-фрезерный обрабатывающий центр модели 1750F. Настоящий центр оснащен системой двойных направляющих и тем самым сочетает в себе возможности для тяжелой и высокоскоростной обработки на роликовых направляющих. На нем изготавливают тела вращения – цилиндрические детали со сложной геометрией – например валы и втулки, создание которых часто требует ювелирной точности. В станке все служит этой цели – он оборудован виброустойчивыми базовыми корпусными деталями, современными направляющими, а также внутренними термосимметричными элементами конструкции, исключающими влияние температурных деформаций, которые могут возникнуть при изготовлении изделий.

Еще одно преимущество станка – универсальность. В его инструментальном магазине располагается до 120 единиц режущего инструмента. Благодаря этому, а также особенностям конструкции он может выполнять несколько технологических операций, для которых ранее приходилось изготавливать дополнительную оснастку. Теперь все операции может выполнять один станок, что позволяет существенно снизить итоговую стоимость изделий.

В основе станка 1750F лежит модульная конструкция. Благодаря этому он стал базой для целой линейки обрабатывающего оборудования. Важно отметить, что модель оснащается российской системой числового программного управления (ЧПУ), неуязвимой для блокировок извне.