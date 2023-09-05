Сотрудникам IT-компаний повысят возраст отсрочки от армии до 30 лет

Путин подписал указ о повышении возраста отсрочки от армии для IT-специалистов

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Возраст отсрочки от срочной службы в армии для сотрудников IT-компаний повысят с 27 до 30 лет, следует из указа президента России Владимира Путина.

"Внести в Указ от 2 марта 2022 года № 83 "О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации" <...> изменение, заменив в пункте два слова "27 лет" словами "30 лет", — говорится в документе.

Указ вступает в силу с 1 января следующего года.

В августе глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о подготовке корректировок к указу о поддержке IT-отрасли из-за повышения призывного возраста до 30 лет — они связаны с освобождением специалистов этой сферы от призыва на срочную службу.

Для получения отсрочки сотрудник IT-сферы должен быть гражданином России, работать по трудовому договору, а также иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку. Кроме того, ему необходимо работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев. В противном случае работодатель должен убедиться, что специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы.