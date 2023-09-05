Войти
РИА Новости

Сотрудникам IT-компаний повысят возраст отсрочки от армии до 30 лет

563
0
+1
Мужчина использует ноутбук и смартфон для работы
Мужчина использует ноутбук и смартфон для работы.
Источник изображения: © iStock.com / Zephyr18

Путин подписал указ о повышении возраста отсрочки от армии для IT-специалистов

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Возраст отсрочки от срочной службы в армии для сотрудников IT-компаний повысят с 27 до 30 лет, следует из указа президента России Владимира Путина.

"Внести в Указ от 2 марта 2022 года № 83 "О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации" <...> изменение, заменив в пункте два слова "27 лет" словами "30 лет", — говорится в документе.

Указ вступает в силу с 1 января следующего года.

В августе глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о подготовке корректировок к указу о поддержке IT-отрасли из-за повышения призывного возраста до 30 лет — они связаны с освобождением специалистов этой сферы от призыва на срочную службу.

Для получения отсрочки сотрудник IT-сферы должен быть гражданином России, работать по трудовому договору, а также иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку. Кроме того, ему необходимо работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев. В противном случае работодатель должен убедиться, что специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ИТ
Похожие новости
29.01.2021
Человек с ядерным чемоданчиком
03.12.2019
Путин разрешил силовикам сбивать дроны-нарушители
08.04.2019
СМИ: Совбез проработает вопрос об использовании военных частот для 5G
15.12.2016
Россия создаст в Сирии "электронное правительство"
21.01.2014
На двадцать лет вперед
10.03.2009
Минобороны потратит четверть гособоронзаказа на ядерное оружие
02.04.2007
Хозяйственные звезды. Государство стремится адаптировать космическую деятельность к интересам экономики
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.09 17:27
  • 54976
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.09 15:41
  • 1
Китай добился прорыва в производстве современных чипов
  • 05.09 15:26
  • 1
Американский Zumwalt начнет получать гиперзвуковое оружие
  • 05.09 14:05
  • 19
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 05.09 11:40
  • 0
«Беглые» и белорусская оппозиция: какие мечты для Беларуси у каждой из них?
  • 05.09 09:12
  • 1
Новый министр обороны Украины имеет опасные качества
  • 05.09 08:52
  • 2
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 05.09 06:59
  • 2632
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.09 05:27
  • 20
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 04.09 23:37
  • 1
Премьер Армении упрекнул российских миротворцев в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности населения Карабаха
  • 04.09 12:12
  • 1
Российский полковник назвал плюсы и минусы сделанных из картона дронов ВСУ
  • 03.09 15:47
  • 5
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 03.09 10:15
  • 3
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 03.09 01:26
  • 7
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 02.09 14:20
  • 52
Названа особенность новой лунной миссии России