УЗГА передан производственный корпус для сборки самолётов «Байкал» и «Ладога»

Универсальный производственный корпус площадью 6,5 тысяч квадратных метров для Уральского завода гражданской авиации 31 августа передан в аренду резиденту. Об этом сообщается на сайте Свердловской области.

Здесь на площадке «Уктус» особой экономической зоны «Титановая долина» будут непосредственно собирать узлы самолётов и сами самолёты ЛМС-901 «Байкал» и ТВРС-44 «Ладога». В ближайшие дни УЗГА начнёт завоз и установку оборудования, добавили в областной администрации.

В настоящий момент на площадке «Уктус» сданы уже три из четырёх запланированных объектов. Введены в эксплуатацию здание инженерно-технических служб площадью 1400 квадратных метров и ангар площадью 1900 кв. м для наземных испытаний и обслуживания авиатехники. В результате реализации проекта будет создано свыше 1200 новых рабочих мест.

В конце 2024 года ожидается ввод в эксплуатацию многофункционального производственного корпуса площадью около 10,5 тысяч квадратных метров.