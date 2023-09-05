Шойгу заявил о провале контрнаступления ВСУ

Шойгу подтвердил слова Путина, назвавшего контрнаступление Украины провалом
СОЧИ, 4 сен — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу согласился с оценкой Владимира Путина, который назвал контрнаступление ВСУ провалом.
В последние десять дней, уточнил он, украинские военные совершают "яростные атаки с большими силами и с большими надеждами" выполнить "команды, которые даны".
"На сегодняшний день все обстоит именно так, как сказал наш президент", — добавил Шойгу.
Глава Минобороны подчеркнул, что украинская армия несет большие потери.
Вооруженные силы только за последние пять дней уничтожили семь морских беспилотников ВСУ. Шойгу отметил, что выход России из зерновой сделки был связан в том числе с проблемой обеспечения безопасности на море.
С оценкой контрнаступления ВСУ выступил сегодня на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи президент Владимир Путин. Глава государства отметил , что оно не буксует, а полностью провалилось. Путин выразил надежду, что "дальше будет именно так", и напомнил, что Москва никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров.
Украина 4 июня начала наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Российские власти подчеркивали, что за все это время ВСУ не смогли достичь результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.