Шойгу заявил о провале контрнаступления ВСУ

Шойгу подтвердил слова Путина, назвавшего контрнаступление Украины провалом

СОЧИ, 4 сен — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу согласился с оценкой Владимира Путина, который назвал контрнаступление ВСУ провалом.

"Мне, наверное, неправильно комментировать, что сказал Верховный главнокомандующий, я могу лишь подтвердить, что это действительно так", — заявил глава Минобороны.

В последние десять дней, уточнил он, украинские военные совершают "яростные атаки с большими силами и с большими надеждами" выполнить "команды, которые даны".

"На сегодняшний день все обстоит именно так, как сказал наш президент", — добавил Шойгу.

Глава Минобороны подчеркнул, что украинская армия несет большие потери.

"Вчера в результате серьезной атаки на Работинском направлении они потеряли шесть танков. На другом направлении наши ребята <...> уничтожили еще шесть машин. Поэтому за вчерашний день только по бронетехнике одиннадцать", — сообщил министр.

Вооруженные силы только за последние пять дней уничтожили семь морских беспилотников ВСУ. Шойгу отметил, что выход России из зерновой сделки был связан в том числе с проблемой обеспечения безопасности на море.

С оценкой контрнаступления ВСУ выступил сегодня на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи президент Владимир Путин. Глава государства отметил , что оно не буксует, а полностью провалилось. Путин выразил надежду, что "дальше будет именно так", и напомнил, что Москва никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров.

Украина 4 июня начала наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Российские власти подчеркивали, что за все это время ВСУ не смогли достичь результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.