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В Британии рассказали о трехсторонней тактике ВСУ при контрнаступлении

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Financial Times: Украина применяет в контрнаступлении трехсторонний подход

Украинские военные применяют трехсторонний подход в ходе контрнаступления. Об этом в понедельник, 4 сентября, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут разминирование, в том числе и в ночное время. Отмечается, что из-за большого количества металлических предметов металлоискатели на передовой становятся бесполезными.

Помимо этого, Киев наносит удары беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по территории РФ, в частности, в акватории Черного моря. ВСУ также пытаются атаковать командные и логистические центры российской армии.

В публикации приводятся слова бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка о том, что контрнаступление затруднено ввиду господства России в небе.

Ранее в этот день член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что киевский режим проигрывает в конфликте с Россией. Между тем агентство Associated Press (AP) со ссылкой на украинских военных сообщило, что западные политики и средства массовой информации негативно влияют на боевой дух ВСУ своими заявлениями о провале контрнаступления.

Контрнаступление ВСУ с использованием резервов началось 4 июня и продолжается до сих пор.

Министр обороны России Сергей Шойгу еще 3 июля заявил, что войска ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

В начале августа украинскому военному командованию пришлось поменять тактику своего контрнаступления, проинформировала Politico со ссылкой на советника министра обороны Украины Юрия Сака.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
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