Financial Times: Украина применяет в контрнаступлении трехсторонний подход
Украинские военные применяют трехсторонний подход в ходе контрнаступления. Об этом в понедельник, 4 сентября, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут разминирование, в том числе и в ночное время. Отмечается, что из-за большого количества металлических предметов металлоискатели на передовой становятся бесполезными.
Помимо этого, Киев наносит удары беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по территории РФ, в частности, в акватории Черного моря. ВСУ также пытаются атаковать командные и логистические центры российской армии.
В публикации приводятся слова бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка о том, что контрнаступление затруднено ввиду господства России в небе.
Ранее в этот день член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что киевский режим проигрывает в конфликте с Россией. Между тем агентство Associated Press (AP) со ссылкой на украинских военных сообщило, что западные политики и средства массовой информации негативно влияют на боевой дух ВСУ своими заявлениями о провале контрнаступления.
Контрнаступление ВСУ с использованием резервов началось 4 июня и продолжается до сих пор.
Министр обороны России Сергей Шойгу еще 3 июля заявил, что войска ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
В начале августа украинскому военному командованию пришлось поменять тактику своего контрнаступления, проинформировала Politico со ссылкой на советника министра обороны Украины Юрия Сака.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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