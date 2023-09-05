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Известия.ru

Шойгу назвал количество уничтоженных за последнюю неделю безэкипажных катеров ВСУ

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Kremlin Pool

За последнюю неделю Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили семь безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 4 сентября, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.


«По поводу безэкипажных катеров — вы, наверное, всё видели, не раз освещали это всё. За последнюю неделю таких уничтожено семь, даже не за неделю, а за пять дней», — подчеркнул министр.

Шойгу добавил, что такие катера производят в трех портах Украины — Черноморском, Южном и в Одессе. Россия будет и дальше поражать эти объекты, заключил глава Минобороны.

Также он указал на потери ВСУ тяжелой техники, в том числе танков.

«Вчера в результате серьезной атаки на работинском направлении они потеряли шесть танков. На другом направлении наши ребята <…> уничтожили еще шесть машин», — добавил министр.

Накануне Минобороны сообщило, что ВКС РФ нанесли удар беспилотными аппаратами по хранилищам топлива для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области. В тот же день глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что произошло попадание в припортовую инфраструктуру.

В конце августа стало известно, что в составе военно-морских сил (ВМС) ВСУ работает отдельное подразделение морских беспилотных комплексов. Ранее о подобных подразделениях не сообщалось.

Ранее, 25 августа, в Минобороны РФ заявили об ударе ВМС России по объекту морского базирования ВСУ. Отмечалось, что цель атаки была достигнута.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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