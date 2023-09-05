Шойгу заявил, что возможность проведения совместных учений с КНДР обсуждается

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Россия и КНДР обсуждают возможность проведения совместных военных учений. Об этом журналистам сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы обсуждаем со всеми это (возможность проведения военных учений - прим. ТАСС), в том числе и с КНДР. Почему нет? Это наши соседи", - сказал министр. "Конечно, обсуждалась [возможность]. Мы же проводим с нашими китайскими коллегами не просто учения, а совместное патрулирование стратегических бомбардировщиков, совместное патрулирование морских ракетоносцев, и если раньше у нас это были такие разовые случаи, то сейчас у нас по два - по три раза в год, и мы продолжаем это делать", - добавил Шойгу.