Войти
ТАСС

Путин заявил о провале украинского контрнаступления

630
0
0
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Президент России рассчитывает, что такое положение дел на фронте сохранится и дальше

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о провале украинского контрнаступления. Он рассчитывает, что такое положение дел на фронте сохранится и дальше.

"Что касается пробуксовки контрнаступления (украинских войск - прим. ТАСС), это не пробуксовка, это провал", - заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так", - уточнил он.

"Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что и дальше будет именно так", - сказал Путин.

"Россия никогда не отказывалась от переговоров. И сейчас мы не отказываемся", - подчеркнул российский лидер. По его словам, на сегодняшних переговорах Эрдоган "ставил эти вопросы". "Я ему это подтверждаю", - сказал Путин.

Как ранее сообщали в Минобороны РФ, украинское контрнаступление не приносит успеха, потери Вооруженных сил Украины только за последнюю неделю превысили 5,6 тыс. военнослужащих.

В российском оборонном ведомстве также отмечали, что украинского армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
21.07.2023
Спецоперация снова пришла на остров Змеиный
28.11.2022
Турецкая спецоперация мешает российской
06.09.2022
«Байрактар» пока не продается
06.04.2022
Минобороны РФ предложило украинским военным в Мариуполе сложить оружие, рассчитывает на поддержку Турции
30.03.2022
МО РФ сократит боевые действия на киевском и черниговском направлениях
23.03.2020
Ближневосточный военный парадокс
09.10.2015
Российские самолеты в Турции: случайность или тенденция? ("Русская служба BBC", Великобритания)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.09 17:25
  • 54975
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.09 15:41
  • 1
Китай добился прорыва в производстве современных чипов
  • 05.09 15:26
  • 1
Американский Zumwalt начнет получать гиперзвуковое оружие
  • 05.09 14:05
  • 19
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 05.09 11:40
  • 0
«Беглые» и белорусская оппозиция: какие мечты для Беларуси у каждой из них?
  • 05.09 09:12
  • 1
Новый министр обороны Украины имеет опасные качества
  • 05.09 08:52
  • 2
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 05.09 06:59
  • 2632
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.09 05:27
  • 20
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 04.09 23:37
  • 1
Премьер Армении упрекнул российских миротворцев в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности населения Карабаха
  • 04.09 12:12
  • 1
Российский полковник назвал плюсы и минусы сделанных из картона дронов ВСУ
  • 03.09 15:47
  • 5
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 03.09 10:15
  • 3
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 03.09 01:26
  • 7
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 02.09 14:20
  • 52
Названа особенность новой лунной миссии России