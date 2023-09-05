Войти
Известия.ru

В бундестаге обвинили Шольца в блокировании поставок ракет Taurus Украине

588
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман 4 сентября заявила, что канцлер Германии Олаф Шольц блокирует поставки дальнобойных ракет Taurus Украине.

«В данный момент он не хочет поставлять Taurus. <...> Чего же ждет канцлер Шольц, во имя Бога? Он один блокирует это решение внутри коалиции», — написала она на странице в соцсети X (бывшей Twitter).

Она также выразила мнение, что эти действия являются безответственными.

В начале августа правительство ФРГ запланировало поставки Украине Taurus. Обсуждение началось, после того как 11 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении передать Киеву ракеты дальнего действия.

3 августа глава минобороны Германии Борис Писториус высказался против передачи этих ракет Украине. По его словам, Берлин является не единственным, кто отказывается передавать Киеву это вооружение. Писториус указал, что США также не намерены поставлять Taurus. О нежелании правительства ФРГ передать ракеты Taurus Украине 11 августа также написала газета Bild со ссылкой на свои источники.

21 августа официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия еще не приняла решение о передаче дальнобойных ракет Taurus Киеву.

26 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что все решения Германии по будущим поставкам оружия Украине будут тщательно взвешиваться, а необдуманных шагов в этом вопросе не будет.

В тот же день глава украинского минобороны Алексей Резников отметил, что настроен оптимистично в вопросе поставок ФРГ дальнобойных ракет Taurus Киеву. По его мнению, их передача не затянется на долгое время.


Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Франция
Похожие новости
06.03.2023
Разведка доложила – анализ подкачал
09.04.2021
В МИД РФ с иронией ответили на заявление Пентагона по Украине
04.12.2019
Обозреватель (Украина): останемся один на один с Россией?
20.02.2019
Главные оружейные игроки Ближнего Востока: обзор оборонного рынка
03.07.2015
Совсем не русский бизнес
17.03.2015
СИПРИ: США и Россия остаются крупнейшими в мире экспортерами оружия
31.10.2014
Максим Глущенко: "Минобороны под видом излишка пыталось продать комплексы "Бук", беспилотники и полевые кухни"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.09 17:25
  • 54975
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.09 15:41
  • 1
Китай добился прорыва в производстве современных чипов
  • 05.09 15:26
  • 1
Американский Zumwalt начнет получать гиперзвуковое оружие
  • 05.09 14:05
  • 19
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 05.09 11:40
  • 0
«Беглые» и белорусская оппозиция: какие мечты для Беларуси у каждой из них?
  • 05.09 09:12
  • 1
Новый министр обороны Украины имеет опасные качества
  • 05.09 08:52
  • 2
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 05.09 06:59
  • 2632
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.09 05:27
  • 20
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 04.09 23:37
  • 1
Премьер Армении упрекнул российских миротворцев в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности населения Карабаха
  • 04.09 12:12
  • 1
Российский полковник назвал плюсы и минусы сделанных из картона дронов ВСУ
  • 03.09 15:47
  • 5
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 03.09 10:15
  • 3
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 03.09 01:26
  • 7
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 02.09 14:20
  • 52
Названа особенность новой лунной миссии России