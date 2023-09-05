В бундестаге обвинили Шольца в блокировании поставок ракет Taurus Украине

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман 4 сентября заявила, что канцлер Германии Олаф Шольц блокирует поставки дальнобойных ракет Taurus Украине.

«В данный момент он не хочет поставлять Taurus. <...> Чего же ждет канцлер Шольц, во имя Бога? Он один блокирует это решение внутри коалиции», — написала она на странице в соцсети X (бывшей Twitter).

Она также выразила мнение, что эти действия являются безответственными.

В начале августа правительство ФРГ запланировало поставки Украине Taurus. Обсуждение началось, после того как 11 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении передать Киеву ракеты дальнего действия.

3 августа глава минобороны Германии Борис Писториус высказался против передачи этих ракет Украине. По его словам, Берлин является не единственным, кто отказывается передавать Киеву это вооружение. Писториус указал, что США также не намерены поставлять Taurus. О нежелании правительства ФРГ передать ракеты Taurus Украине 11 августа также написала газета Bild со ссылкой на свои источники.

21 августа официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия еще не приняла решение о передаче дальнобойных ракет Taurus Киеву.

26 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что все решения Германии по будущим поставкам оружия Украине будут тщательно взвешиваться, а необдуманных шагов в этом вопросе не будет.

В тот же день глава украинского минобороны Алексей Резников отметил, что настроен оптимистично в вопросе поставок ФРГ дальнобойных ракет Taurus Киеву. По его мнению, их передача не затянется на долгое время.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.