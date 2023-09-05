МО Украины сообщило о передаче ВСУ дронов с искусственным интеллектом

МО Украины: ВСУ получили дроны с искусственным интеллектом

Вооруженные силы Украины получили от министерства обороны дроны Saker Scout с искусственным интеллектом дальностью полета до 10 км, говорится в понедельник, 4 сентября, в Telegram-канале украинского военного ведомства.

«Дрон Saker Scout с искусственным интеллектом минобороны допустил к эксплуатации в ВСУ. Программное обеспечение SAKER, построенное на алгоритмах искусственного интеллекта», — уточнили в министерстве.

Беспилотные аппараты могут преодолевать дистанции до 10 км.

«Газета.Ru» уточняет, что дрон можно оснастить инфракрасной оптикой.

В ночь на понедельник, 4 сентября, российскими силами были были подавлены два украинских беспилотника. Дроны были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Черным морем вблизи Крымского полуострова, а также в Курской области.

Накануне украинский беспилотник уничтожили в небе над Белгородской областью.

Киев начал атаковать регионы России из-за проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.