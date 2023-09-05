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Интерфакс-АВН

Эрдоган просит Путина предоставить дополнительные самолеты для борьбы с пожарами

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Бе-200 тушат пожары в Турции
Бе-200 тушат пожары в Турции.
Источник изображения: Пресс-служба Госкорпорации Ростех/РИА Новости

Сочи. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным попросил выделить дополнительные пожарные самолеты для борьбы со стихией.

"Как известно - летний сезон, лесные пожары, вы отправили нам два самолёта для борьбы с пожаром, это, действительно, очень помогло. Если можно, (хотелось бы - ИФ) увеличить хотя бы ещё вдвое это количество самолётов, потому что угроза продолжается, пожары представляют для нас большую угрозу. Эти самолёты приносят очень большую пользу в борьбе с пожарами", - сказал Эрдоган на переговорах в Сочи в понедельник.

Путин отметил, что Россия и после землетрясения в Турции была одной из первых, кто "постарался подставить плечо турецкому народу", то же касается и борьбы с пожарами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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