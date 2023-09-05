Собянин заявил о подъеме машиностроения в Москве

Собянин: машиностроение в Москве переживает подъем после долгих лет депрессии

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Машиностроение после нескольких десятилетий депрессии переживает настоящий подъем, заявил в личном блоге в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

"Одной из важнейших задач новой индустриализации является возрождение отечественного машиностроения. После нескольких десятилетий депрессии эта отрасль промышленности переживает настоящий подъем. Сегодня в Москве работает более 260 предприятий машиностроения, на которых трудятся свыше 11,7 тысячи человек", - рассказал Собянин.

По его словам, предприятия активно развиваются и наращивают выпуск продукции. В частности, в первой половине 2023 года производство гидравлических и пневматических двигателей, турбин, насосов, компрессоров и других машин общего назначения выросло на 35,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. А выпуск станков, кузнечно-прессового, литейного и другого оборудования для обработки твердых материалов увеличился на 91,8%.

"Продукция московского машиностроения пользуется огромным спросом внутри страны. Кроме того, столичные машиностроители активно осваивают новые рынки сбыта в странах ближнего зарубежья, Юго-Восточной Азии и Северной Африки", - добавил мэр.