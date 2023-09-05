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Военное обозрение

В кадр попал бронеавтомобиль ВСУ M1124 MaxxPro с минным траллом «Spark 2»

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Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен американский бронеавтомобиль M1124 MaxxPro, оснащенный минным траллом "Spark 2". Как заявляется, эти боевые машины принимают участие в учениях 58-й отдельной мотопехотной бригады украинской армии.

На кадрах можно увидеть, как американский бронеавтомобиль с присоединенным минным траллом передвигается по грунтовой дороге, а также преодолевает незначительные препятствия.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Некоторое количество International M1224 MaxxPro было поставлено боевикам киевского режима их американскими кураторами. Машины этого типа используются армией США и призваны со временем заменить бронемашины HMMWV. Согласно программе Пентагона, машина была разработана с установленной противоминной защитой.

В базовой модели M1224 MaxxPro есть бронекапсула для экипажа, а также V-образный корпус, предназначенный для отклонения от машины взрывов мин или самодельных взрывных устройств, при этом обеспечивая защиту для экипажа. В ходе испытаний эта конструкция выдерживала взрывы фугасов массой 7 килограммов.

По данным портала Navistar Defense, машина спроектирована с учетом эксплуатационной готовности и использует стандартизированные, легкодоступные детали, что обеспечивает возможность производить быстрый ремонт и техническое обслуживание. Бронированный корпус скреплен болтами, а не сварен, как у других MRAP, что облегчает ремонт в полевых условиях.

Ранее сообщалось о неудачной эксплуатации этих бронеавтомобилей на Украине. Отмечается, что бронеавтомобили этого типа испытывают сложности при передвижении по относительно рыхлому грунту.

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Страны
США
Украина
Продукция
HMMWV
Проекты
Военные учения
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