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Армению позвали в НАТО. В Москве посоветовали Еревану посмотреть на Украину

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Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Сенатор Джабаров: вступление Армении в НАТО не обеспечит ей безопасность

В Москве считают, что вступление Армении в НАТО не улучшит ситуацию на Южном Кавказе и не окажет помощь Еревану в решении задач своей безопасности, сообщает Haqqin. "Если есть сомнения, посмотрите на ситуацию на Украине", – посоветовал российский сенатор Владимир Джабаров.

Вопрос вступления Армении в НАТО решает руководство страны, однако это не "улучшит ситуацию на Южном Кавказе" и не "окажет помощь Еревану в решении задач по безопасности". Такое заявление изданию NEWS.ru сделал первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. По его словам, НАТО преследует единственную цель — создать очаг напряженности у российских границ.

"НАТО является агрессивной и абсолютно дестабилизирующей структурой, которая занимается откровенными русофобскими делами. Если есть сомнения, пусть посмотрят на ситуацию на Украине. Стало ли там безопаснее после того, как Украина захотела вступить в НАТО и проводила политику максимально возможного сближения с этим агрессивным блоком?" — сказал Джабаров. Российский сенатор понадеялся, что армянский народ примет правильное решение.

Джабаров напомнил, что Армения является ближайшим союзником России по ОДКБ, а также членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Глава Европейского комитета по развитию Североатлантического альянса (НАТО) австриец Гюнтер Фелингер на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с призывом присоединиться к НАТО. Кроме того, Фелингер призвал президента США Джо Байдена "защитить Армению".

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