Китайская пресса: Российский ракетный комплекс «Сармат» окажет серьезное влияние на украинский кризис

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По мнению экспертов, российский стратегический ракетный комплекс РС-28 "Сармат" способен оказать серьезное влияние на ход вооруженного конфликта на Украине.

Как сообщает аналитик Габриэль Хонрада в материале, опубликованном в китайском издании Asia Times, развертывание комплекса РС-28 способно бросить вызов существующим глобальным системам контроля над вооружениями, при этом затрудняя логику стратегического сдерживания.

Кроме того, по мнению эксперта, развертывание стратегического ракетного комплекса "Сармат" может повлиять как на украинский кризис, так на сферу стратегической стабильности в целом. Хонрада также подчеркнул, что "Сармат" является свидетельством значительного прорыва в области российских технологий производства межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Эксперт также отметил, что заявленные характеристики "Сармата" свидетельствуют об универсальности этого оружия, а также демонстрирует способность России расширять свой ядерный арсенал несмотря на многочисленные санкции Запада.

Обозреватель китайского издания также отмечает, что из-за вооруженного конфликта на Украине в мире вновь заговорили об угрозах применения ядерного оружия, а также начали осознавать важную роль наличия эффективных каналов связи во время кризисов.

"Сармат" — российский стратегический межконтинентальный ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Масса такой ракеты превышает 200 тонн. "Сармат" призван заменить стоящие на вооружении российских РВСН ракеты "Воевода".