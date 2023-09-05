Войти
Военное обозрение

Китайская пресса: Российский ракетный комплекс «Сармат» окажет серьезное влияние на украинский кризис

590
0
0

Источник изображения: topwar.ru

По мнению экспертов, российский стратегический ракетный комплекс РС-28 "Сармат" способен оказать серьезное влияние на ход вооруженного конфликта на Украине.

Как сообщает аналитик Габриэль Хонрада в материале, опубликованном в китайском издании Asia Times, развертывание комплекса РС-28 способно бросить вызов существующим глобальным системам контроля над вооружениями, при этом затрудняя логику стратегического сдерживания.

Кроме того, по мнению эксперта, развертывание стратегического ракетного комплекса "Сармат" может повлиять как на украинский кризис, так на сферу стратегической стабильности в целом. Хонрада также подчеркнул, что "Сармат" является свидетельством значительного прорыва в области российских технологий производства межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Эксперт также отметил, что заявленные характеристики "Сармата" свидетельствуют об универсальности этого оружия, а также демонстрирует способность России расширять свой ядерный арсенал несмотря на многочисленные санкции Запада.

Обозреватель китайского издания также отмечает, что из-за вооруженного конфликта на Украине в мире вновь заговорили об угрозах применения ядерного оружия, а также начали осознавать важную роль наличия эффективных каналов связи во время кризисов.

"Сармат" — российский стратегический межконтинентальный ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Масса такой ракеты превышает 200 тонн. "Сармат" призван заменить стоящие на вооружении российских РВСН ракеты "Воевода".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Украина
Продукция
Сармат МБР
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
15.05.2023
Хорошо ли наточен меч Отечества
21.09.2020
В ВВС США рассказали, чем будут воевать с Россией и Китаем
01.07.2020
Такое не снилось. КНР напугала США русской суперракетой сильнее "Сатаны"
26.12.2019
Путин: Россия — мировой лидер по гиперзвуковому оружию (The Washington Post, США)
07.11.2018
В России признали неспособность отразить ядерный удар США
27.06.2018
Россия продолжает испытывать ядерные ракеты, способные уничтожить миллионы человек
06.05.2014
Кризис и утечка военных технологий на Украине ("JB Press", Япония)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.09 17:25
  • 54975
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.09 15:41
  • 1
Китай добился прорыва в производстве современных чипов
  • 05.09 15:26
  • 1
Американский Zumwalt начнет получать гиперзвуковое оружие
  • 05.09 14:05
  • 19
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 05.09 11:40
  • 0
«Беглые» и белорусская оппозиция: какие мечты для Беларуси у каждой из них?
  • 05.09 09:12
  • 1
Новый министр обороны Украины имеет опасные качества
  • 05.09 08:52
  • 2
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 05.09 06:59
  • 2632
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.09 05:27
  • 20
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 04.09 23:37
  • 1
Премьер Армении упрекнул российских миротворцев в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности населения Карабаха
  • 04.09 12:12
  • 1
Российский полковник назвал плюсы и минусы сделанных из картона дронов ВСУ
  • 03.09 15:47
  • 5
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 03.09 10:15
  • 3
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 03.09 01:26
  • 7
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 02.09 14:20
  • 52
Названа особенность новой лунной миссии России