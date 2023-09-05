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Военное обозрение

7 сентября будет запущен первый японский лунный модуль

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Источник изображения: topwar.ru

В последнее время в мире все больше возрождается интерес к исследованию единственного спутника нашей планеты, и все больше новых космических держав отправляют на Луну свои космические аппараты.

Недавно поверхности Луны достиг индийский посадочный модуль «Викрам». А вскоре, как стало известно, к земному спутнику отправится и первый японский лунный модуль SLIM. Это совместный проект японской компании Mitsubishi Heavy Industries и аэрокосмического агентства страны JAXA. Согласно сообщению компании Mitsubishi, модуль должен быть запущен в этот четверг, 7 сентября.

Лунный модуль SLIM отправится в космос на японской ракете-носителе среднего класса Н2А. Вместе с этим модулем будет запущен и американский астрономический спутник XRISM. Запуск ракеты Н2А с модулем и спутником состоится в 08.42 по местному времени (02.42 по Москве) с японского космодрома Танегасима.

История с запуском этого модуля тянется уже относительно давно. Сам модуль был готов еще в 2017 году, а его запуск планировался в 2021 году. Однако ряд финансовых и технических проблем вынудили отложить запуск модуля SLIM на конец августа этого года. Затем из-за неблагоприятных погодных условий на космодроме Танегасима было решено отправить модуль к Луне до 15 сентября.

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