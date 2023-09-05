Концерн «Калашников» заявил о планах по увеличению выпуска высокоточных боеприпасов в два раза

Источник изображения: topwar.ru

Российский концерн "Калашников" открывает новое производство по выпуску управляемых артиллерийских снарядов и высокоточных ракет, в ближайшее время в эксплуатацию будут запущены два новых крупных цеха. До конца года будет сформирован новый крупный современный кластер, который позволит кратно нарастить производство необходимых военным боеприпасов.

Согласно сообщению концерна, новое производство позволит увеличить в два раза выпуск управляемых ракет "Вихрь-1" и высокоточных артиллерийских снарядов "Китоло-2М". Кроме того, также будет увеличен выпуск зенитных управляемых ракет 9М33. Как заявляется, новое производство разворачивается на свободных площадях концерна. Возводятся два новых цеха, в которые войдут участки термообработки, инструментальные, сборочные, механические и вспомогательные административно-бытовые помещения.

Новые объекты по производству высокоточных изделий (ЗУР 9М33, "Вихрь-1", "Китолов-2М") возводятся на свободных площадях концерна (...) что позволит увеличить выпуск высокоточных боеприпасов более чем в два раза

- говорится на сайте концерна.

"Вихрь-1" - управляемая ракета авиационного базирования, предназначена для поражения бронетехники, в том числе с динамической защитой, а также вертолетов, штурмовиков и беспилотников на дальности до 10 км. Активно используется армейской авиацией в зоне СВО.

Высокоточный артиллерийский снаряд "Китолов-2М" калибра 122 мм предназначен для поражения как одиночных, так и групповых целей, движущихся и неподвижных, небронированных и бронированных, а также различных инженерных сооружений противника. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом "Китолов-2М" составляет 13,5 км.