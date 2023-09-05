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РИА Новости

Военный эксперт отметил преимущество использования "Кинжалов" на Су-34

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Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Эксперт Леонков: Су-34 смогут поражать "Кинжалами" цели на самых дальних рубежах

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Вооруженные "Кинжалами" самолеты Су-34 позволят России увеличить количество поражаемых на дальних подступах целей на всех театрах военных действий и на любых направлениях, объяснил РИА Новости в понедельник военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее российские СМИ сообщили о первом боевом применении гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" с борта истребителя-бомбардировщика Су-34 в ходе спецоперации. До этого носителями "Кинжалов" выступали только модифицированные истребители МиГ-31К.

"Речь идет о расширении номенклатуры вооружения Су-34, в этом есть определенный плюс. Происходит унификация, появляется гибкость в решении задач. Если МиГ-31К у нас ограниченное количество, то Су-34 – более 200. Количество носителей "Кинжала" выросло, соответственно, и количество поражаемых целей. Теперь мы можем создать зоны воспрещения доступа на всех театрах боевых действий", - сообщил Леонков.

Зона A2/AD (Anti-Access and Area Denial) - это специально созданная зона для сдерживания противника. В частности, она предусматривает создание опасности для сил противника при перемещении в такую зону или нахождении в ней.

Леонков отметил, что если МиГ-31К – это оружие быстрого реагирования, то Су-34 – это рабочая лошадка ВКС, которая будет отрабатывать применение "Кинжала" как по наземным, так и по морским целям.

"Стратегия вероятного противника подразумевает удары дальнобойным высокоточным оружием с морских носителей, в первую очередь по нашей эшелонированной ПВО. Теперь мы можем на всех направлениях уничтожать носители на дальних рубежах", - пояснил собеседник.

Он также напомнил, что ранее предполагалось установить "Кинжал" и на дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3. На него планировалось установить до четырех гиперзвуковых ракет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Су-34
Ту-22М
Проекты
ГЗЛА
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