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ТАСС

Предприятие Роскосмоса разработало облучатель для имитации космической радиации

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Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Моделирование гамма-излучения необходимо для проверки работы электронной аппаратуры, предназначенной для долговременного пребывания в агрессивных условиях космоса

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Научный центр сертификации элементов и оборудования (НЦ СЭО, входит в холдинг "Российские космические системы" (РКС) госкорпорации Роскосмос) разработал и запатентовал гамма-лучевой облучатель, способный имитировать космическую радиацию. Об этом сообщили в РКС.

"Специалисты Научного центра сертификации элементов и оборудования <…> разработали и запатентовали компактный гамма-лучевой облучатель для испытаний изделий электронной компонентной базы", - говорится в сообщении холдинга. Там отмечается, что облучатель целиком состоит из отечественных компонентов и не имеет зарубежных аналогов. Установка моделирует космическую радиацию на орбите, что необходимо для проверки аппаратуры, предназначенной для долговременной работы "в условиях агрессивной космической среды".

Конструкция гамма-лучевого облучателя благодаря простоте и удобству использования обеспечивает высокую надежность эксплуатации и радиационную безопасность, рассказал руководитель НЦ СЭО Тимофей Каськов. По его словам, разработка позволит сократить производственный цикл изготовления аппаратуры, а также откроет возможность исследований в области радиационной физики, химии и ряде других областей.

"Использование новой установки существенно расширяет компетенции нашего центра, дает возможность проводить испытания электронной компонентной базы на стойкость к низкоинтенсивному дозовому воздействию. Это позволит обеспечить полноценный контроль изделий электронной компонентной базы при создании высоконадежной космической аппаратуры РКС", - отметил Каськов.

Научный центр сертификации элементов и оборудования создает испытательное оборудование для космической отрасли и является ведущей испытательной площадкой Роскосмоса по сертификации элементной базы космического приборостроения.

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