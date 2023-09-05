Индийский посадочный модуль "Викрам" сделал "прыжок" на Луне

Он сместился почти на полметра от места изначальной посадки

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сентября. /ТАСС/. Индийский посадочный модуль "Викрам", севший на Луне в августе, успешно испытал маневр по отрыву от поверхности искусственного спутника Земли, сместившись почти на полметра от места изначальной посадки. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) в соцсети X (ранее Twitter).

"Викрам" осуществил мягкую посадку на Луну. Опять! Посадочный модуль "Викрам" перевыполнил поставленные задачи. Он успешно осуществил экспериментальный прыжок. По команде он запустил двигатели, поднялся примерно на 40 см, как и планировалось, и приземлился на удалении в 30-40 см", - говорится в сообщении ведомства.

В ISRO пояснили, что цель этого эксперимента заключается в проверке технологий взлета с поверхности Луны, которые могут потребоваться для новых лунных миссий Индии, предусматривающих возврат проб с поверхности естественного спутника Земли, и пилотируемых миссий. "Все системы отработали штатно и находятся в исправном состоянии", - добавили в ISRO, отметив, что модуль после посадки смог вновь запустить работу имеющихся на борту исследовательских инструментов.

Сообщение космического агентства сопровождается видеозаписью маневра, сделанной камерой с борта "Викрама". На ней видна поверхность Луны с колеей, оставленной луноходом "Прагьян". Сначала вокруг поднимается пыль из-за работы двигателя, затем модуль вновь опускается на поверхность.

23 августа спускаемый модуль индийской миссии "Чандраян-3", получивший название "Викрам" в честь отца индийской космической программы, известного ученого Викрама Сарабхаи (1919-1971), успешно прилунился в районе Южного полюса спутника Земли. Индия стала четвертой страной мира, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне - после СССР, США и Китая. Индия также стала первым государством, осуществившим мягкую посадку на Южном полюсе Луны. Модуль доставил на спутник Земли небольшой луноход "Прагьян" ("познание", "мудрость"), который 2 сентября был переведен в спящий режим и может быть вновь активирован 22 сентября.