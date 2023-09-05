В США заявили об угрозе войны в космосе для человечества

Newsweek: война в космосе может поменять жизнь всего человечества

Переход военных действий в космос может стать точкой невозврата для человечества. Об этом заявил командующий космическими силами США Ченс Солтцман в разговоре с Newsweek.

По его словам, подобный конфликт, если он развернется, будет сопряжен куда с более серьезными разрушениями и рисками, чем любая война на Земле. Противостояние в космосе способно кардинальным образом изменить жизнь людей на многие века вперед.

Солтцман напомнил, что ни одно поврежденное в космосе устройство не исчезнет бесследно: его обломки будут столетиями находиться на орбите, провоцируя многочисленные коллапсы. Ситуация будет становиться только хуже по мере развития баталий.

Генерал добавил, что уже сейчас американским силам необходимо защищать свои спутники, лишая оппонентов возможности нацеливаться и поражать их.

Ранее, 19 апреля, глава Космического командования ВС (AFSC) США Джеймс Дикинсон заявил, что Вашингтон приветствует контакты с Китаем и Россией для разрешения спорных и конфликтных ситуаций в космосе.

14 апреля представитель космического командования США Джон Олсон отметил, что планы России и Китая по освоению Луны показывают масштаб стратегической конкуренции в космосе. Он отметил, что деятельность Москвы и Пекина в космической сфере, включая планы совместной реализации Лунной программы, является «отражением более широкой стратегической конкуренции».