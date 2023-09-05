Войти
Известия.ru

В США заявили об угрозе войны в космосе для человечества

576
0
0
Источник изображения: Фото: Unsplash/NASA

Newsweek: война в космосе может поменять жизнь всего человечества

Переход военных действий в космос может стать точкой невозврата для человечества. Об этом заявил командующий космическими силами США Ченс Солтцман в разговоре с Newsweek.

По его словам, подобный конфликт, если он развернется, будет сопряжен куда с более серьезными разрушениями и рисками, чем любая война на Земле. Противостояние в космосе способно кардинальным образом изменить жизнь людей на многие века вперед.

Солтцман напомнил, что ни одно поврежденное в космосе устройство не исчезнет бесследно: его обломки будут столетиями находиться на орбите, провоцируя многочисленные коллапсы. Ситуация будет становиться только хуже по мере развития баталий.

Генерал добавил, что уже сейчас американским силам необходимо защищать свои спутники, лишая оппонентов возможности нацеливаться и поражать их.

Ранее, 19 апреля, глава Космического командования ВС (AFSC) США Джеймс Дикинсон заявил, что Вашингтон приветствует контакты с Китаем и Россией для разрешения спорных и конфликтных ситуаций в космосе.

14 апреля представитель космического командования США Джон Олсон отметил, что планы России и Китая по освоению Луны показывают масштаб стратегической конкуренции в космосе. Он отметил, что деятельность Москвы и Пекина в космической сфере, включая планы совместной реализации Лунной программы, является «отражением более широкой стратегической конкуренции».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
Луна
Похожие новости
30.12.2019
Свободное падение
05.12.2019
"У нас хоть что-то летает": кто хоронит российский космос
15.03.2019
Не прощай их, Юра
31.01.2019
Анатолий Петрукович: сотрудничество в исследованиях космоса выгодно всем
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
27.01.2014
У китайского лунохода обнаружена неисправность
09.04.2012
Как нас спасет ГЛОНАСС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.09 16:37
  • 54974
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.09 15:41
  • 1
Китай добился прорыва в производстве современных чипов
  • 05.09 15:26
  • 1
Американский Zumwalt начнет получать гиперзвуковое оружие
  • 05.09 14:05
  • 19
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 05.09 11:40
  • 0
«Беглые» и белорусская оппозиция: какие мечты для Беларуси у каждой из них?
  • 05.09 09:12
  • 1
Новый министр обороны Украины имеет опасные качества
  • 05.09 08:52
  • 2
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 05.09 06:59
  • 2632
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.09 05:27
  • 20
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 04.09 23:37
  • 1
Премьер Армении упрекнул российских миротворцев в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности населения Карабаха
  • 04.09 12:12
  • 1
Российский полковник назвал плюсы и минусы сделанных из картона дронов ВСУ
  • 03.09 15:47
  • 5
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 03.09 10:15
  • 3
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 03.09 01:26
  • 7
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 02.09 14:20
  • 52
Названа особенность новой лунной миссии России