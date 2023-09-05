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Бойцы батальона «Пятнашка» восстановили трофейный украинский танк Т-80

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Российские военнослужащие восстановили еще один экземпляр бронетехники — танк Т-80 Вооруженных сил Украины (ВСУ), который им удалось заполучить в качестве трофея. Как рассказала 4 сентября корреспондент «Известий» Анастасия Авсюк, после ремонта, который провели бойцы батальона «Пятнашка», машина снова в строю и продолжает выполнять боевые задачи, но уже на стороне РФ.


Заполучить танк бригаде удалось во время одного из поспешных отступлений ВСУ: машина подорвалась на мине и была посечена осколками. Также у нее был поврежден каток.

С помощью восстановленного Т-80 за один боевой выход наши подразделения уже смогли уничтожить американский миномет, склад с артиллерийскими снарядами и нескольких военнослужащих противника. Во время боя ВСУ пытались атаковать и целились в кабину танка кумулятивными снарядами, но в итоге пострадало только бронестекло.

У бригады «Пятнашка» уже есть свой огромный автопарк, насчитывающий несколько десятков трофейной техники. Боевые машины реанимируют и снова отправляют на поле боя. Запчасти демонтируют со старой, уже непригодной к поездкам техники.

«По сути, вся проблема в деталях, а так ничего тяжелого. Оно всё с помощью болгарки, кувалды ремонтируется», — рассказал заместитель командира бронегруппы по вооружению с позывным Бульдог.

Механиков-водителей для новых машин готовят прямо на месте, обучают азам управления техникой и тренируют на полигоне. Многие новички уже показали себя на передовой.

До этого, 31 августа, корреспондент «Известий» Александр Сафиулин рассказал, что российские военные в зоне спецоперации применяют трофейную технику против украинских националистов. Одним из таких является танк Т-64, которого лишились украинские боевики. Несмотря на то что он помечен пикселем противника, машина уже несколько месяцев служит бойцам Первой Славянской бригады.

Как заявил 16 июля президент Владимир Путин, добытые трофеи становятся предметом детального изучения специалистов с дальнейшей модернизацией военного арсенала РФ, исходя из полученных результатов. Так, 15 августа на выставке «Армия-2023» было представлено более 870 образцов зарубежной техники. Коллекция включает в себя HMMWV (Humvee) производства США , Javelin, гаубицу М-777, французский колесный танк AMX, американский БТР М-113 в экспортном исполнении и австралийский броневик Bushmaster.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HMMWV
M113 БТР
Т-80
Компании
M777
Персоны
Путин Владимир
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