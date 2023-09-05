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Интерфакс-АВН

SpaceX вывела на орбиту 21 интернет-спутник Starlink

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Ракета-носитель Falcon 9
Ракета-носитель Falcon 9.
Источник изображения: Global Look Press/Paul Hennessy

Вашингтон. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель Falcon 9 в понедельник по московскому времени успешно вывела орбиту очередную партией из 21-го мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 21 спутника Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в воскресенье в 22:47 по времени Восточного побережья США (в понедельник в 05:47 мск). Примерно через час спутники были выведены на орбиту.

Это 105-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 36-йм с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше пяти тысяч таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Почти пять тысяч аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
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