На верфи MDL спущен на воду седьмой фрегат класса "Нилгири" для ВМС Индии

ЦАМТО, 4 сентября. Минобороны Индии объявило о состоявшейся 1 сентября на верфи Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) в Мумбаи церемонии спуска на воду седьмого фрегата класса "Проект-17A" (P-17A) "Махендрагири".

После спуска на воду "Махендрагири" (заводской номер Y-12654) присоединится к первым трем построенным MDL кораблям серии в доковом бассейне, где будет проводиться его дооснащение и испытания.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Индии объявило о подписании контрактов на поставку семи фрегатов "Проект-17A" 20 февраля 2015 года. Общая стоимость заказа оценивается в 480 млрд. рупий (7,5 млрд. долл.). Фрегаты должны быть построены двумя государственными судостроительными компаниями: Mazagon Docks Limited (MDL) в Мумбаи и Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (GRSE) в Колкате. MDL выступает в качестве головной верфи и построит четыре судна (первое, третье, пятое и седьмое), GRSE – три. Стоимость контракта с GRSE на постройку трех фрегатов составила 192,94 млрд. рупий.

Резка стали для строительства головного корабля серии, "Нилгири", началась на предприятии MDL 17 февраля 2017 года, закладка киля состоялась в декабре 2017 года. Спуск фрегата на воду прошел 28 сентября 2019 года. Второй корабль, "Удайгири", был спущен MDL на воду в мае 2022 года, третий, "Тарагири", – в сентябре 2022 года. Закладка киля четвертого корабля состоялась в июне 2022 года.

На предприятии GRSE в Колкате закладка киля первого фрегата, (F 41) "Химгири", состоялась 10 ноября 2018 года. В декабре 2020 года он был спущен на воду. Второй фрегат серии, "Дунагири", был спущен на воду в июле 2022 года, третий, "Виндхьягири", – 17 августа 2023 года.

Первоначально планировалось, что MDL поставит свои корабли ВМС Индии в 2022, 2023, 2024 и 2025 годах, а GRSE – в 2023, 2024 и 2025 годах. Тем не менее, программа несколько отстает от графика.

Фрегат "Нилгири" представляет собой усовершенствованный вариант построенного в рамках "Проекта-17" фрегата класса "Шивалик" и будет отличаться от него улучшенными показателями малозаметности, а также системами вооружения и обнаружения национального производства. Длина корабля составит 149 м, ширина – 17,8 м, водоизмещение – 6670 т, экипаж – 226 человек. Фрегаты будут оборудованы главной энергетической установкой типа CODOG (combined diesel or gas), включающей два газотурбинных двигателя LM2500 компании General Electric и пару дизельных MAN 12V28/33D STC, расчетная скорость – 28 узлов, дальность хода – 5500 морских миль на скорости 16 узлов. В состав вооружения корабля войдут 127-мм АУ Oto Melara, ЗРК "Барак-8", РЛС ELM-2248, 8 сверхзвуковых ПКР "Брамос" (PJ-10), два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата, два 30-мм ЗАК АК-630, две реактивные бомбометные установки РБУ-6000.